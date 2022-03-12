Чернігів залишається без електрики, води, газу та тепла, – голова ОВА

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.



"Ворог продовжує завдавати авіа та ракетних ударів. Гинуть мирні люди. Вчора бомба влучила в готель Україна. Готелю немає, а Україна є й продовжує боротьбу. Наша місія — щоби Путін — хвора, збочена тварюка ковтнув отрути в бункері під Уралом. Зараз у Чернігові немає електрики й майже немає газо-, водо- й теплопостачання", – розповів він.



Голова Чернігівської ОВА зазначив, що подачу електрики можуть відновити вже сьогодні. Однак окупанти щоразу знову перебивають електромережі.



"Зберігаємо витримку й робимо все, щоби ворог поліг під Черніговом", – наголосив Чаус.

Нагадаємо, на Чернігівщині українські військові звільнили п'ять населених пунктів і захопили два бронетранспортери.