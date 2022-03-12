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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Чернігів залишається без електрики, води, газу та тепла, – голова ОВА

Чернігів залишається без електрики, води, газу та тепла, – голова ОВА

12 березня, 2022 субота
11:22
війна з Росією Чернігів

Станом на 12 березня Чернігів і надалі залишається без електрики, води, газу та тепла через обстріл російських військових

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує завдавати авіа та ракетних ударів. Гинуть мирні люди. Вчора бомба влучила в готель Україна. Готелю немає, а Україна є й продовжує боротьбу. Наша місія — щоби Путін — хвора, збочена тварюка ковтнув отрути в бункері під Уралом. Зараз у Чернігові немає електрики й майже немає газо-, водо- й теплопостачання", – розповів він. 

Голова Чернігівської ОВА зазначив, що подачу електрики можуть відновити вже сьогодні. Однак окупанти щоразу знову перебивають електромережі. 

"Зберігаємо витримку й робимо все, щоби ворог поліг під Черніговом", – наголосив Чаус.

  • Нагадаємо, на Чернігівщині українські військові звільнили п'ять населених пунктів і захопили два бронетранспортери.

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