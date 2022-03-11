ЗСУ звільнили від окупантів п'ять населених пунктів на Чернігівщині
На Чернігівщині українські військові звільнили п'ять населених пунктів і захопили два бронетранспортери
Про це заявило оперативне командування "Північ".
"Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили 5 населених пунктів від кацапської орди", - ідеться в повідомленні.
За інформацією командування "Північ", росіяни не можуть вести бойові дії в повному обсязі. Офіцери панікують, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан військових РФ не сприяє виконанню завдань.
"І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", - наголосили в ЗСУ.
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