ЗСУ звільнили від окупантів п'ять населених пунктів на Чернігівщині

Про це заявило оперативне командування "Північ".



"Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили 5 населених пунктів від кацапської орди", - ідеться в повідомленні.



За інформацією командування "Північ", росіяни не можуть вести бойові дії в повному обсязі. Офіцери панікують, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан військових РФ не сприяє виконанню завдань.



"І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", - наголосили в ЗСУ.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb