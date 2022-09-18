Про це повідомили на сайті Шпальта.

Повідомляється, що цьогорічний фестиваль відбувається під знаком вдячности всім громадам та країнам, які підтримують Україну.

"Фестиваль цього року – це ще один спосіб розповісти світові про Україну і запевнити у світовій підтримці. Це народне віче нашої громади, яка робить усе для того, щоб наблизити перемогу. Це - єдність українців Канади з Україною та цілим світом проти рашистської орди. Разом до перемоги! Слава Україні!", – йдеться в офіційному повідомленні від організаторів події.

Одна із учаснисть фестивалю Людмила Григорчук поділилася своїми враженнями про дійство, зокрема про спів "Червоної калини" всією вулицею.

"Сотні людей у національних українських костюмах закликали всіх канадців підтримати Україну, українців та наших воїнів. Звучав гімн нашої держави та гімн Січових стрільців. А коли заграла "Червона калина", її співали всі: не лише учасники святкової ходи, але й глядачі, які, хоч і не є українцями за національністю, але є нашими однодумцями та друзями по духу", - зазначила вона.

Окрім цього, фестиваль - благодійний. Зокрема всі кошти, виручені за квитки на фестиваль, будуть спрямовані на придбання транспортних засобів для медичної евакуації та інші місцеві ініціативи по всій Україні.

18 вересня Сергій Жадан анонсував учасників літературний фестиваль "П'ятий Харків".