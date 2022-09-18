"Червона калина", Jerry Heil, допомога ЗСУ. У Торонто проходить Ukrainian Festival
У Торонто відбувається 26-й найбільший у Північній Америці український фестиваль – Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival
Про це повідомили на сайті Шпальта.
Повідомляється, що цьогорічний фестиваль відбувається під знаком вдячности всім громадам та країнам, які підтримують Україну.
"Фестиваль цього року – це ще один спосіб розповісти світові про Україну і запевнити у світовій підтримці. Це народне віче нашої громади, яка робить усе для того, щоб наблизити перемогу. Це - єдність українців Канади з Україною та цілим світом проти рашистської орди. Разом до перемоги! Слава Україні!", – йдеться в офіційному повідомленні від організаторів події.
Одна із учаснисть фестивалю Людмила Григорчук поділилася своїми враженнями про дійство, зокрема про спів "Червоної калини" всією вулицею.
"Сотні людей у національних українських костюмах закликали всіх канадців підтримати Україну, українців та наших воїнів. Звучав гімн нашої держави та гімн Січових стрільців. А коли заграла "Червона калина", її співали всі: не лише учасники святкової ходи, але й глядачі, які, хоч і не є українцями за національністю, але є нашими однодумцями та друзями по духу", - зазначила вона.
Окрім цього, фестиваль - благодійний. Зокрема всі кошти, виручені за квитки на фестиваль, будуть спрямовані на придбання транспортних засобів для медичної евакуації та інші місцеві ініціативи по всій Україні.
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