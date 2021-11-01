"Червона" зона у Києві: поліцейські почали перевірки COVID-сертифікатів у громадському транспорті і закладах харчування

Про це передає журналіст Еспресо.TV Арам Атанесян.

Зокрема, рейдові групи правоохоронців перевіряють документи у громадян за допомогою сканування QR-кодів. Пасажири громадського транспорту пред'являють COVID-сертифікати і в цифровому варіанті, і в паперовому.





Також поліцейські перевіряють і заклади громадського харчування Києва. COVID-сертифікати або ПЛР-тести повинні мати і персонал, і відвідувачі.







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У разі відсутності відповідних документів у громадян складається адмінпротоколи про порушення правил карантину, які потім направляються до суду для ухвалення рішення.





Передбачений штраф – від 17 до 34 тис. грн. Розмір штрафу визначає суд.









Нагадаємо, з 1 листопада у Києві почала діяти "червона" зона адаптивного карантину.

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