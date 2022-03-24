Червоний Хрест планує відкрити офіс у РФ недалеко від українського кордону
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) запросив у Кремля дозволу на створення офісу поблизу українського кордону, щоб покращити свою роботу на окупованих Росією територіях східної України
Про це заявив голова Червоного Хреста Пітер Маурер під час зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє Anadolu Agency.
Організація попросила російську владу дозволити їй відкрити офіс у Ростові-на-Дону, що недалеко від кордону з Україною.
"Я хотів би отримати вашу підтримку у зміцненні логістичної структури в Росії, щоб покращити нашу роботу на Донбасі та інших частинах України, підконтрольних російським збройним силам. Зробіть це, ми надіслали запит на відкриття офісу в Ростові-на-Дону – це буде гарна відправна точка", - сказав голова МКЧХ Лаврову.
За словами Маурера, він прибув до Москви для обговорення низки важливих питань, зокрема щодо постачання гуманітарної допомоги у зони бойових дій та покращення логістики.
Лавров заявив, нібито Росія зацікавлена у розв'язанні проблем, що "накопичуються в Україні", зокрема евакуації мирного населення та безпечного проходження гуманітарних вантажів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 33
- Актуальне
- Важливе