Червоний Хрест планує відкрити офіс у РФ недалеко від українського кордону

Про це заявив голова Червоного Хреста Пітер Маурер під час зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє Anadolu Agency.



Організація попросила російську владу дозволити їй відкрити офіс у Ростові-на-Дону, що недалеко від кордону з Україною.



"Я хотів би отримати вашу підтримку у зміцненні логістичної структури в Росії, щоб покращити нашу роботу на Донбасі та інших частинах України, підконтрольних російським збройним силам. Зробіть це, ми надіслали запит на відкриття офісу в Ростові-на-Дону – це буде гарна відправна точка", - сказав голова МКЧХ Лаврову.



За словами Маурера, він прибув до Москви для обговорення низки важливих питань, зокрема щодо постачання гуманітарної допомоги у зони бойових дій та покращення логістики.



Лавров заявив, нібито Росія зацікавлена ​​у розв'язанні проблем, що "накопичуються в Україні", зокрема евакуації мирного населення та безпечного проходження гуманітарних вантажів.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb