Червоний Хрест України виплачує по 2000 грн вимушеним переселенцям, - віцепрезидент Товариства Розенко
Віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко розповів, що вимушені переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 2000 грн на одну особу
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"В Товаристві Червоного Хреста України є різні види соціальної допомоги. Зараз ми виплачуємо по 2000 грн вимушеним переселенцям. Також ми організували виплати людям, які здають в оренду житло переселенцям. Ми частково покриваємо їм витрати на комунальні послуги. Така допомога складає близько 900 грн", - розповів Розенко.
Віцепрезидент Червоного Хреста України зауважив, що товариство не надає жодних виплат через соціальні мережі
"Є й інші види різних соціальних допомог та виплат. Проте найголовніше на чому хочу наголосити, Товариство Червоного Хреста України не надає допомогу через соціальні мережі та мережу інтернет. Також ми не збираємо дані через різні соціальні мережі. Вся наша допомога оформлюється через відповідні місцеві органи влади", - наголосив він.
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