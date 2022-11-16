Про це повідомило Мінреінтеграції.

"Товариство Червоного Хреста в Україні готове залучити додаткові 100 мільйонів гривень для виплат грошової допомоги мешканцям деокупованої Херсонщини", - розповіли в Міністерстві й зазначили, що це спільний проєкт Мінреінтеграції та Червоного Хреста.

Сума виплат становитиме 1200 гривень.



"1200 гривень разової грошової допомоги отримають мешканці Херсону та інших щойно звільнених населених пунктів, які фактично там перебували на момент деокупації", - підкреслили у відомстві.

Кошти люди зможуть отримати вже у грудні через Укрпошту.



"У Херсоні вже функціонує два стаціонарних відділення Укрпошти, одне з них – центральне, що дозволить стабільно забезпечувати доставку готівки по всій області", - зазначили у Мінреінтеграції.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

У МОЗ поінформували, що мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.

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