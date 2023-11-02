Днями Рахункова палата оприлюднила звіт, у якому дослідила діяльність Міноборони за січень-червень 2023 року. Як з’ясувалось, у I кварталі 2023-го не вивчались можливі ризики співпраці з фірмами-постачальниками харчів для армії. Про належний моніторинг ринкових цін на харчі на стадії укладання договорів мова не йшла, з окремими контрагентами було укладено договори навіть за відсутності надання ними цінової пропозиції.

Коли я увійшла до складу колегіального органу з питань тилового забезпечення при Міністерстві оборони, то одразу почала вимагати повернення всіх закупівель у тиловому забезпеченні на Прозорро. Це стосувалося і постачання продуктів. За кілька місяців чесних та прозорих торгів вдалося зекономити понад 6 млрд грн бюджетних коштів.

Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення всі договори з постачальниками Міноборони були прямими. Склався такий собі елітарний клуб за інтересами. У другому півріччі 2023 року нам вдалось вивести закупівлі на Прозорро, що дозволило в середньому на третину знизити ціни на харчування. А це зекономлені кошти платників податків України й не тільки України.

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У процесі роботи також з'ясувалося, що проторговувати харчування на три місяці менш вигідно з погляду економії коштів, ніж на триваліший період. Бо бізнес рахує маржинальність за рік, а не за три місяці чи місяць. Однак поки що Міноборони анонсувало рішення, що надалі закупівлі харчів для ЗСУ здійснюватиме Агенція з тилового забезпечення.

Є натівські стандарти, за якими оцінюються закупівлі: якість, ціна та строки постачання. Так от, під час війни на перше місце виходять строки постачання. Тобто найголовніше — не зірвати постачання. Тому в усьому, що стосується забезпечення армії під час війни діяти потрібно максимально обережно, щоб реформування не завдало шкоди поточному забезпеченню.

Джерело

Про авторку. Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, а також колегіального органу з питань тилового забезпечення Міноборони, волонтерка

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