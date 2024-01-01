Рік тому об'єктивна ситуація була гірша (відключення світла, ракетні атаки без ППО, незрозуміла економічна ситуація, туманні перспективи щодо зброї тощо), а суб'єктивне сприйняття краще (згуртованість, енергія, позитивні очікування після перемог, менше негативних новин тощо).

Нині в нас об'єктивна ситуація краща, а суб'єктивне сприйняття гірше.

Навіть ті фактори, які нині сприймаються негативно (наприклад, відсутність стратегії в союзників, їхня неготовність до поразки Росії, згуртування російських еліт навколо Путіна тощо), за рік не погіршилися, а принаймні на тому ж рівні або навіть трохи краще.

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Тому що сприйняття ґрунтується на очікуваннях майбутнього, а не на підсумках минулого.

Майбутнє формується колективним уявленим. Управління майбутнім — це управління колективним уявленим. Майбутнє настає, коли одна з конкурентних версій колективного уявленого перемагає й витісняє інші.

Нині ми погано керуємо власним колективним уявленим. Одна з причин цього — відсутність конкуренції серед наших колективних уявлених, через що офіційна наша версія колективного уявленого слабка, хирлява, млява й не витримує конкуренції з чужими.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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