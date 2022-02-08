"Чи піде Путін на велику війну з Україною?": Роман Безсмертний у стрімі з Сергієм Руденком

"Чи піде Путін на велику війну з Україною?" - на цю тему говоритиме ведучий, головний редактор сайту espreso.tv Сергій Руденко із політиком, дипломатом, Романом Безсмертним.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 12:00.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 9 лютого, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".





