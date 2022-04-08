Чи поетапно, чи одразу – але є незворотний рух щодо відмови країн світу від російської нафти та газу, – політолог-міжнародник
Володимир Воля зауважив, що більш залежні від російських постачань країни не можуть одразу відмовитись від нафти, газу чи вугілля в силу економічних причин, проте вони зобов’язані затвердити поетапну відмову
Про це він сказав в етері Espreso TV.
За словами політолога, ембарго не означає негайну відмову.
"Я б говорив про ембарго, яке реалізовується декількома етапами. Деякі країни, які менш залежні від російської нафти, газу та вугілля, можуть негайно відмовитись", - повідомив він.
Водночас Воля наголосив: "Вагомо, щоб країни, які сильно залежать від Росії, як от Німеччина, також поступово відмовлялись від постачань з країни-агресора. Таким чином Німеччина хоче відмовитись від російської нафти, треба відмовитись до кінця поточного року. Я б акцентував на тому, що ми все ж бачимо незворотний рух щодо відмови країн світу від російської нафти та газу".
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