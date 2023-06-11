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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Чи пришле світ рятувальників на лінію фронту?

Сергій Фурса
11 червня, 2023 неділя
10:02
Погляд Сергій Фурса

Порівнювати ситуацію у Херсоні й, наприклад, землетрусом у Туреччині просто фізично неможливо

Українська кукуха не завжди тримається добре під час війни.

І мова не про акулу й Арестовича, який не радіє і хоче, щоб інші не раділи. Мова не про цей кейс. З Арестовичем все ясно. З акулою також. І з реакцією українців, і станом нашої кукухи також.

Але є інша тема, яку активно розганяють і на яку активно ведуться українці. Про те, що нас знов зливають, звісно. Дуже популярна стала теза, що жодна країна не надіслала рятівників після підриву ГЕС. А от українці їздили. І в Туреччину приїхали всі. А в Херсонську область ніхто.

Ну і висновок, який потім буде активно використовувати євроскептики, і той самий Арестович – нас всіх зрадили. Захід нас зливає і т. д.

До речі, це одна з найпопулярніших тез російської пропаганди.

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Чи дійсно ніхто не надіслав своїх рятувальників. Так. Але чому? Бо це, бляха, лінія фронту! Це що, так важко усвідомити? Трагедія сталася на лінії фронту. І реально хтось хоче, щоб туди їхали волонтери й рятувальники з інших країн?

Так от, чи дійсно ніхто не надіслав своїх рятувальників. Так. Але чому? Бо це, бляха, лінія фронту! Це що, так важко усвідомити? Трагедія сталася на лінії фронту. І реально хтось хоче, щоб туди їхали волонтери й рятувальники з інших країн? Ви реально дивуєтесь, чому люди з інших країн не їдуть під російські кулі? Порівнювати ситуацію у Херсоні й, наприклад, землетрусом у Туреччині просто фізично неможливо. Там сталося стихійне лихо. І люди відгукнулися. В Україні стався воєнний злочин Путіна. І снаряди Путіна літають над затопленими звірятками та будинками. Якщо ви не бачите різниці, то мені вас шкода.

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Це прояв і психологічної втоми від війни. І дикої інфантильності.

Розмови про те, що нам не допомагають, йдуть на фоні рекордної бюджетної підтримки. Рекордної підтримки зброєю. І навіть на фоні заяв Японії та інших країн про надання фінансової допомоги для боротьби із наслідком вчиненого Путіним злочину. Але все одно люди бідкаються. Люди відключають мозок. І звинувачують Захід замість того, щоб дивитись у бік того, хто дійсно винен.

Розмови про те, що нам не допомагають, йдуть на фоні рекордної бюджетної підтримки. Рекордної підтримки зброєю. І навіть на фоні заяв Японії та інших країн про надання фінансової допомоги для боротьби із наслідком вчиненого Путіним злочину. Але все одно люди бідкаються

І так, на Заході є різні голоси. І навіть ті голоси, які поширюють теорії змови. І так, ці голоси лунають голосно і кричать першими. Бо для теорії змови не потрібно багато часу. А для аналізу і ґрунтовних висновків потрібен час. І якщо один популярний прихильник теорії змов поширює для своїх слухачів теорію змови про те, що тут Україна підірвала дамбу, то це не говорить про те, що Захід нас зливає. Це говорить лише про те, що той чудік говорить те саме, що хоче почути його аудиторія.  Так само як і Арестович говорить про акулу і росіянина те, що хоче почути його аудиторія. От і все. І такі аудиторії є скрізь. Ніхто не буде робити висновки про українців з огляду на чергове відео Шарія, правда ж?

Тому ні, Захід нас не зливає. І так, Захід чудово усвідомлює, хто здійснив черговий воєнний злочин, і про це заявили всі офіційні особи. І так, нам будуть допомагати, грошима для подолання наслідків і потім при відбудові. І ні, ніхто притомний не буде надсилати рятувальників на лінію фронту де йде війна.

Іноді треба вгамовувати емоції. І мислити раціонально. Бо кукуха страждає від війни. Навіть якщо ви цього не усвідомлюєте.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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