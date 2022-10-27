Про це Міністерство охорони здоров'я повідомляє у своєму facebook.

У повідомленні йдеться, що ПТСР – це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події та може впливати на здатність до нормального функціонування.

"Не можна отримати ПТСР через те, що вас, наприклад, звільнили з роботи, адже психологічна травма, через яку розвивається ПТСР, завжди пов’язана з надзвичайно загрозливою або катастрофічною ситуацією", - пише МОЗ.

За даними Міністерства, ПТСР розвивається лише у 20-30% людей, які пережили травматичні події. ПТСР має наступні симптоми:

Повторне переживання, що включає в себе інтрузії (проживання травматичної події знову і знову) та флешбеки (повторні спогади з відчуттям перебування всередині події, нічні жахи.)

Уникання нагадування, спогадів та думок про травму.

Неконструктивні поведінкові рішення, когнітивні/емоційні порушення.

Гіперзбудження, підвищена тривожність (посилене відчуття загрози).

У МОЗ наголошують, що роботу з такими людьми мають проводити спеціалісти, оскільки особам з ПТСР дуже легко нашкодити.

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