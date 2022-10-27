Чи всі українці страждатимуть на посттравматичний синдром через війну. Пояснення МОЗ
У МОЗ пояснили, як розвивається посттравматичний синдром, що його спричиняє та чи стане це масовим явищем серед українців
Про це Міністерство охорони здоров'я повідомляє у своєму facebook.
У повідомленні йдеться, що ПТСР – це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події та може впливати на здатність до нормального функціонування.
"Не можна отримати ПТСР через те, що вас, наприклад, звільнили з роботи, адже психологічна травма, через яку розвивається ПТСР, завжди пов’язана з надзвичайно загрозливою або катастрофічною ситуацією", - пише МОЗ.
За даними Міністерства, ПТСР розвивається лише у 20-30% людей, які пережили травматичні події. ПТСР має наступні симптоми:
- Повторне переживання, що включає в себе інтрузії (проживання травматичної події знову і знову) та флешбеки (повторні спогади з відчуттям перебування всередині події, нічні жахи.)
- Уникання нагадування, спогадів та думок про травму.
- Неконструктивні поведінкові рішення, когнітивні/емоційні порушення.
- Гіперзбудження, підвищена тривожність (посилене відчуття загрози).
У МОЗ наголошують, що роботу з такими людьми мають проводити спеціалісти, оскільки особам з ПТСР дуже легко нашкодити.
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