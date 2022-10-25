Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебуває з візитом в Україні, пише речниця політика Керстін Гаммелін у твіттері.

"Моє послання народу України: ви можете розраховувати на Німеччину! Ми продовжуватимемо підтримувати Україну" – зазначив політик.

Окрм того він звернувся до німців, аби вони ніколи не забували що ця війна означає для людей в Україні.

"Попри всі труднощі, які приносить війна і нам у Німеччині, – погляньмо на мить очима українців. Тоді ми зрозуміємо, що вони потребують нашої цілковитої солідарності та підтримки – до тих пір, поки це необхідно", – наголосив президент Німеччини.

Штайнмаєр зазначив, що вони разом із президентом України Володимиром Зеленським ініціювали програму партнерства між німецькими та українськими муніципалітетами. Шефство над програмою обіцяє взяти сам Штайнмаєр.

"Йдеться також про те, щоб максимально швидко відновити зруйновану інфраструктуру, відремонтувати електромережі, водопроводи, тепломережі… Чим більше буде партнерства, тим легше буде пережити зиму", – підсумував президент ФРН.

Нагадаємо, 25 жовтня президент Німеччини Штайнмаєр прибув до України. Раніше, 19 жовтня, Штайнмаєр скасував запланований візит в Україну з міркувань безпеки.

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