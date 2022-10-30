Чим гірше складається ситуація для РФ, тим більше російський режим говорить про готовність до переговорів, - експерт з проблем нацбезпеки Жовтенко
Росія використовує шантаж, щоб мати можливість хоч якимось чином виторгувати для себе якісь мінімальні преференції
Таку думку висловив експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко в ефірі телеканалу Еспресо.
"Якщо говорити про готовність РФ до переговорів, то вона обернено пропорційна її "успіхам" на фронті. Тобто чим гірша ситуація у росіян на полі бою, чим гірша для Росії складається ситуація з санкціями, політичним і економічним тиском, тим більше російський режим говорить про те, що вони готові до переговорів і мирного врегулювання", - сказав він.
Експерт з проблем національної безпеки зазначив, що РФ використовує шантаж з надією, що хоча б так Україна та Захід підуть на поступки.
"Другий фактор, який впливає на активізацію у російському пропагандистському просторі подібних наративів – це певні заходи шантажу і тиску як на українську владу, так і на тих, кого вони називають колективним Заходом. Це для того, щоб мати можливість хоч якимось чином виторгувати для себе якісь мінімальні преференції чи цілі, які вони перед собою ставлять", - додав Тарас Жовтенко.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів щодо України, якщо Захід запропонує "реалістичні пропозиції".
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