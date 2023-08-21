Чинні еліти мають тільки двох кандидатів на заміну Путіну: російський опозиціонер назвав прізвища

Про це заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов у ефірі Еспресо.

"Метою чинних еліт та оточення Путіна - системних лібералів чи силовиків - є завдання зберегти систему. Вони дуже обмежені з точки зору ймовірних кандидатур, вони не можуть призначити будь-кого - це повинна бути процедура, яка зберігає легітимність та відповідає Конституції. Конкуренція між двома людьми - Мішустіним та Медведєвим", - сказав він.

Пономарьов додав, що інших кандидатур, які можуть бути легітимовані через чинні законодавчі процедури не існує.

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"Всі інші альтернативи - революційні. Це умовний Пригожин або військовий. Така фігура з'явиться раптово. А інший сценарій, я вважаю, треба працювати над ним - це революційний сценарій від коаліції "Рамштайн" та України. Ця війна можна припинити виключно, коли знищать саму посаду президента РФ, сама держава буде цілком перебудована на нових принципах. Єдина сила, яка може це зробити, це російські добровольці в лавах ЗСУ і які можуть це зробити наприкінці війни", - підсумував опозиціонер.