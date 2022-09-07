Чинні відстрочки від мобілізації можна продовжити на два місяці: подробиці

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки України.

Мова про відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки в березні-квітні, термін дії яких спливає у вересні-жовтні цього року. Рішення про продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.

"Сьогоднішнє рішення Уряду дозволяє забезпечити сталу та ефективну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій, які нині працюють на перемогу в тилу", - заявила очільниця міністерства Юлія Свириденко.

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Урядове рішення передбачає також, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює. Ця норма призначена для того, аби зменшити навантаження на органи державної влади, що дозволить вивільнити ресурси для посилення роботи на інших напрямках.

У серпні Резніков розповів, кого мобілізуватимуть до лав ЗСУ найближчим часом.