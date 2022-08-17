English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Резніков розповів, кого мобілізуватимуть до лав ЗСУ найближчим часом

Резніков розповів, кого мобілізуватимуть до лав ЗСУ найближчим часом

17 серпня, 2022 середа
09:43
війна з Росією

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі відбувається мобілізація фахівців конкретних спеціальностей

Про це Резніков сказав у інтерв'ю Голосу Америки.  

За його словами, в Збройних силах України зараз немає потреби в нарощуванні кількості особового складу, тому мобілізують лише фахівців окремих спеціальностей. 

"Досить багато вже мобілізували до лав ЗСУ і не лише ЗСУ. Зараз потрібні конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи, і так далі. Коли ми отримуємо просунуте і складніше озброєння натівського стандарту, то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи. Що ми, відверто кажучи, дуже добре і робимо", - сказав Резніков. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
IT
Міністерство оборони
ЗСУ
мобілізація
Воєнний стан
Олексій Резніков
НАТО
зброя для України
Читайте також:
ядерна зброя рф ракета
16 серпня, 2022 вiвторок
Росія пригрозила США прямим військовим зіткненням ядерних держав
13 серпня, 2022 субота
Путін витягнув свій останній козир: все вирішиться найближчими днями, - Піонтковський
15 серпня, 2022 понедiлок
З'явилися перші повідомлення про припинення підготовки окупантів до псевдореферендуму, - Управління стратегічних комунікацій ЗСУ
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.24
    Купівля 39.24
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
17 серпня
11:17
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Риторика змінилася: росіяни в паніці, адже не можуть безпечно грабувати Крим, - нардеп Чийгоз
10:56
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
Розвідка Британії спрогнозувала, якими для РФ будуть наслідки вибухів в окупованому Криму
10:56
окупанти
Кремль намагається відправити на війну проти України мешканців Центральної Азії через брак кадрів, - українська розвідка
10:51
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс євро продовжує падати: яка вартість валюти сьогодні
10:44
Українські бійці показали, як знищують ворога на околицях Мар'їнки
Українські бійці показали, як знищують ворога на околицях Мар'їнки
10:13
Інфографіка
ЗСУ знищили
Близько 44,1 тис. військових, 1886 танків і 792 дрони: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
10:06
Джемейн Ортіс
Ломаченко дізнався ім'я наступного суперника
09:59
фейк
Блок НАТО рухається на Схід і підготував українцям "долю гарматного м'яса", а проти РФ воюють об’єднані сили Заходу": нова добірка фейків від Росії
09:54
Ексклюзив
Сергій Згурець
Через спротив українців апетити Росії поступово згасають, - Сергій Згурець
09:51
Оновлено
атакували ракетами Одещину
Росіяни атакували ракетами Одещину: є руйнування бази відпочинку й приватних будівель, поранені четверо людей
09:36
судно з українським зерном
З Одещини вийшли ще чотири судна з українським продовольством
09:36
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 712
09:17
Окупанти вдарили по Слобідському району Харкова
09:15
Руслан Мухаметханов
"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського підполковника
09:05
На Донеччині росіяни вбили двох мирних мешканців і поранили ще 7
09:04
У Білорусі вводять платну зону очікування на в’їзд до країни
09:03
Орден за мужність
Зеленський нагородив 189 військовослужбовців, із них 25 - посмертно
09:03
Керченський міст
Кримський міст - незаконна споруда та шлях постачання армії РФ, такі об'єкти мають бути знищені, - Подоляк
08:58
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 10–16 серпня
08:44
Оновлено
Ілон Маск
Маск назвав жартом свої слова про намір купити клуб "Манчестер Юнайтед"
08:41
Михайло Романчук
Романчук побив рекорд та здобув золото ЧЄ з плавання
08:39
Оновлено
Обстріл Миколаєва
Росія ракетами С-300 вдарила по Миколаєву: є влучання по унівреситету й підприємству
08:33
Микола Княжицький
Про що мовчав Зеленський
08:25
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли будинки, підприємство й Нікопольську трасу, спричинивши в ній вирви
08:16
окупанти рф
Генштаб ЗСУ: Ворог наступає неподалік Леб’яжого та Базаліївки на Харківщині, дистанційно мінує місцевість
08:07
Олексій Резніков і Ллойд Остін
Резніков та Остін поговорили про Рамштайн-5 та нагальні потреби України у зброї
07:55
ЗСУ дають відсіч окупантам
Біля Опитного, Соледара та Бахмутського точаться бої, ЗСУ відбили кілька ворожих наступів, - Генштаб ЗСУ
07:51
Інтерв’ю
на фото: Артем Полежака, український поет, воїн ЗСУ
Артем Полежака: На війну я пішов 1 квітня – в хорошому сенсі це був найкращий першоквітневий жарт в моєму житті
07:27
Василь Ломаченко
Ломаченко залишив Україну
07:02
Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" - "Бенфіка": де та коли дивитись вирішальне протистояння українців у Лізі чемпіонів
06:44
Луганський музично-драматичний театр показав першу виставу в Сумах
Луганський музично-драматичний театр показав першу виставу в Сумах
06:39
путін путлер
ISW: Стратегічні цілі РФ щодо України залишаються незмінними, хоча кремль намагається їх спотворити
06:15
Вибух у Криму
Вибухи на російських базах в окупованому Криму можуть бути частиною контрнаступу ЗСУ, - ISW
05:15
Динамо, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
04:24
"Рейнджерс" - ПСВ, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
02:50
Українська авіація атакувала опорний пункт росіян та 4 райони зосередження живої сили на Півдні 
02:43
ЗСУ воїн кордон
Росіяни суттєво обмежені через просування ЗСУ на Півдні України
01:44
Сумщина, російські обстріли
На Сумщині зафіксовано 130 прильотів. Росія обстріляла 5 громад
01:33
Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" - "Бенфіка": букмекери не вірять в українців перед вирішальним протистоянням у Лізі чемпіонів
01:04
Зеленський та Ердоган
Ердоган у Львові говоритиме із Зеленським про зміцнення механізму експорту зерна з України та дипломатичне завершення війни
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV