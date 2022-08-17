Резніков розповів, кого мобілізуватимуть до лав ЗСУ найближчим часом
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі відбувається мобілізація фахівців конкретних спеціальностей
Про це Резніков сказав у інтерв'ю Голосу Америки.
За його словами, в Збройних силах України зараз немає потреби в нарощуванні кількості особового складу, тому мобілізують лише фахівців окремих спеціальностей.
"Досить багато вже мобілізували до лав ЗСУ і не лише ЗСУ. Зараз потрібні конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи, і так далі. Коли ми отримуємо просунуте і складніше озброєння натівського стандарту, то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи. Що ми, відверто кажучи, дуже добре і робимо", - сказав Резніков.
- 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів, до 21 листопада.
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