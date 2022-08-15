Про це інформує в телеграмі Народний депутат України Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав (#7664) продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Верховна Рада підтримала указ про продовження строку проведення загальної мобілізації.

328 депутатів проголосували "За" відповідні укази.

14 серпня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив законопроєкти про затвердження указів президента України Володимира Зеленського "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні планує продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Президент України, 12 серпня, запропонував парламенту продовжити строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 23 серпня 2022 року.

У день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території України. 15 березня погодила його продовження до 25 квітня. 19 квітня Зеленський подав законопроєкт про продовження воєнного стану, а 21 квітня парламент проголосував за це рішення: воєнний стан в країні продовжили до 25 травня.

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