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Головна війна з Росією Комітет Ради з нацбезпеки підтримав продовження воєнного стану і мобілізації, - нардеп

Комітет Ради з нацбезпеки підтримав продовження воєнного стану і мобілізації, - нардеп

14 серпня, 2022 неділя
17:42
війна з Росією Воєнний стан

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив законопроєкти про затвердження указів президента України Володимира Зеленського "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації"

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив законопроєкти про затвердження указів президента України Володимира Зеленського "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав в цілому законопроєкти (№7664) про продовження дії воєнного стану та (№7665) загальної мобілізації на 90 діб", - пише Железняк.

  • У день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території України. 15 березня погодила його продовження до 25 квітня. 19 квітня Зеленський подав законопроєкт про продовження воєнного стану, а 21 квітня парламент проголосував за це рішення: воєнний стан в країні продовжили до 25 травня.
  • 18 травня президент України запропонував Верховній Раді продовжити дію воєнного стану на 90 днів.  
  • 22 травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 23 серпня 2022 року. 
  • Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні планує продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.
  • Президент України, 12 серпня, запропонував парламенту продовжити строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

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Воєнний стан
Ярослав Железняк
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