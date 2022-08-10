Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у telegram.

"Відповідний указ президента буде внесено на затвердження Ради найближчими днями. Поки що строк продовження невідомий, але очікується, що він, на жаль, буде також досить довгим. Також варто очікувати і указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану", - написав Железняк.

Він нагадав, що ВР продовжить термін дії воєнного стану вже вчетверте за рік. Востаннє його було продовжено на 90 діб - до 23 серпня.

22 травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 23 серпня 2022 року.

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