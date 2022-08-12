Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Відповідні законопроєкти зареєстровано у парламенті сьогодні, 12 серпня.

На сайті Верховної Ради 12 серпня зареєстровано два проєкти законів, які подав Володимир Зеленський: проєкт закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№7664) та проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (7665).

Наразі не відомо, на який саме термін буде продовжено воєнний стан і проведення мобілізації.

У день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території України. 15 березня погодила його продовження до 25 квітня. 19 квітня Зеленський подав законопроєкт про продовження воєнного стану, а 21 квітня парламент проголосував за це рішення: воєнний стан в країні продовжили до 25 травня.

18 травня президент України запропонував Верховній Раді продовжити дію воєнного стану на 90 днів. А 22 травня парламент проголосував за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 23 серпня 2022 року.

Про те, що на найближчому пленарному засіданні Рада планує продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації, повідомив 10 серпня народний депутат Ярослав Железняк

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