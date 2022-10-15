Про це Петриченко заявив в інтерв'ю російському виданню "Фонтанка".

"Ми повинні повністю відновити весь військовий облік та зібрати всі дані на мешканців району чоловічої статі. Якщо людина не чоловічої статі, вона може про це заявити, змінити стать і перейти в іншу категорію або вжити інших заходів", - заявив він.

Відомо, що у двох районах Петербурга з ранку 14 жовтня на жителів біля під'їздів чекали поліціянти, співробітники військкомату та чиновники з повістками. Містяни охрестили це "облавами", але в адміністрації одного з районів опротестували цей термін і заявили, що "групи" займаються "оповіщенням".

"Прямує повістка, громадянин її отримує і кидає в сміттєвий бак. А ми повинні встановити: де цей громадянин, скільки у нього дітей, чи є захворювання, чи проходив він навчання, можливо, він має броню, чи він став айтішником, чи є працівником оборонної галузі. Необхідна актуалізація інформації", - додав чиновник.

14 жовтня Путін заявив, що в РФ мобілізували 222 тис. осіб з 300 тис. запланованих. З них 33 тис. мобілізованих вже перебувають у підрозділах, а 16 тис. виконують бойові завдання. Речник президента РФ Дмитро Пєсков окремо заявив, що "слова Путіна про терміни мобілізації означають, що через 2 тижні вона завершиться".

15 жовтня Інститут вивчення війни зазначив, що оголошуючи про завершення мобілізації "приблизно через 2 тижні", Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада.

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