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Путін повідомив про завершення мобілізації щоби розблокувати осінній призов, - ISW

15 жовтня, 2022 субота
05:10
війна з Росією путін путлер

Оголошуючи про завершення мобілізації "приблизно через 2 тижні", Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада

Оголошуючи про завершення мобілізації "приблизно через 2 тижні", Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 14 жовтня диктатор заявив журналістам, що "нічого додаткового не планується" і що "часткова мобілізація майже завершена". Водночас в ISW вказують, що 30 вересня керівник Кремля поінформував про перенесення звичайного осіннього призову в РФ з 1 жовтня на 1 листопада.

Він зробив це, бо "часткова" мобілізація оподатковує бюрократію російських військових комісаріатів, які контролюють піврічний цикл призову.

"Тому Путіну, ймовірно, потрібно призупинити або припинити "часткову" мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову", - пояснили фахівці.

В Інституті вивчення війни також розповіли, що президент Росії наказав призвати на осінній цикл 120 тисяч чоловіків.

Також Путін фактично визнав, що кидає у бій непідготованих мобілізованих. Російський диктатор підтвердив, що мобілізовані проходять незначну підготовку перед відправкою на передову. За його словами, з 220 000 осіб 35 000 вже перебувають у російських військових частинах, а 16 000 – у частинах, що "виконують бойові завдання".

Він навіть окреслив їхню "підготовку":

  • 5-10 днів "первинної підготовки",
  • 5-15 днів навчання з бойовими частинами,
  • наступний етап - вже безпосередньо у військах, які беруть участь у бойових діях.

"Ця заява підтверджує десятки анекдотичних повідомлень про ненавчених, необладнаних і абсолютно непідготовлених людей, яких поспішно відправляють на передову, де деякі вже здалися українським силам, а інші були вбиті", - пишуть аналітики.

В ISW підкреслили, що навіть 10 днів навчання, яке може отримати мобілізований персонал, не складаються з фактичної бойової підготовки для більшості підрозділів.

Водночас окремі дані свідчать про те, що чоловіки в деяких підрозділах тинялися по полігонах без командирів, їжі чи притулку протягом кількох днів, перш ніж їх відправили в Україну.

В Інституті вивчення війни додають, що багато російських інструкторів і офіцерів, які могли вчити нових солдатів були поранені або вбиті в Україні ще до початку мобілізації.

Окрім цього, навчальні полігони у РФ неукомплектовані й ця проблема залишиться до осіннього циклу призову.

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Володимир Путін
мобілізація
війна з Україною
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