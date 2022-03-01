Чиновники США повідомляють про падіння морального духу серед деяких підрозділів російської армії
Росії не вдається захопити Київ, а російська армія має проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, включаючи дефіцит продовольства та палива, тоді як у деяких підрозділах армії РФ падає моральний дух
Про це заявив високопоставлений чиновник із міністерства оборони США, повідомляє Reuters.
"Одна з причин, чому справи, схоже, застопорилися на північ від Києва, полягає в тому, що самі росіяни перегруповуються, переосмислюють і намагаються пристосуватися до викликів, які з'явилися перед ними", - сказав чиновник на умовах анонімності.
Чиновник сказав журналістам, що незрозуміло, чи заглохла сама колона танків, яка рухається на Київ, але вона не досягла особливого прогресу.
"Росіяни були здивовані проблемами з моральним духом, які вони відчувають, і я думаю, що вони не надто задоволені проблемами логістики та підтримки, яку вони отримують", - сказав чиновник США, не надавши доказів.
Протягом останніх кількох днів у соціальних мережах з'являлися зображення, на яких російські танки та військові машини стоять на узбіччі доріг - у деяких з них, схоже, закінчилося паливо.
Посадовець сказав, що США бачили ознаки того, що деякі російські підрозділи здалися без бою, але не надав подробиць про кількість військових.
Міноборони Росії також заявило 1 лютого, що завдасть ударів по об’єктах у Києві, що належать Службі безпеки України та підрозділу спеціальних операцій.
"Сьогоднішня погрозлива заява російського міністерства оборони... свідчить про те, що тут відбуваються зміни, про які говорять досить відкрито", - сказав американський чиновник.
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