Чісора домовився про реванш з боксером, якому програв після Усика
Британець Дерек Чісора домовився про бій-реванш з новозеландцем Джозефом Паркером
Про це повідомляє Еспресо.TV.
DAZN і Matchroom Boxing оголосили про реванш між важкоатлетами Джозефом Паркером і Дереком Чісорою. Бій відбудеться 18 грудня в англійському Манчестері.
2 травня Чісора програв Паркеру у поєдинку за інтерконтинентальний титул WBO в надважкій вазі. Вже на 8-й секунді бою британець відправив суперника у нокдаун, проте новозеландець піднявся та продовжив поєдинок. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Паркера роздільним рішенням суддів - 116:111, 115:113, 113:115.
Для Чісори цей бій став 43-м у професійній кар'єрі, в яких він здобув 32 перемоги і зазнав 11 поразок. У попередньому бою, який відбувся 31 жовтня 2020 року, Чісора одноголосним рішенням програв українцю Олександру Усику.
Паркер провів 31 бій, в яких здобув 29 перемог і зазнав 2 поразки. Він володів титулом чемпіона світу WBO.
- 2 травня британский боксер Дерек Чісора програв новозеландцю Джозефу Паркеру у поєдинку за інтеркнонтинентальний титул WBO в надважкій вазі.
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