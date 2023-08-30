Член міськради Баден-Бадена, який малював свастику на українських авто в Німеччині, подав у відставку
Член міськради німецького міста Баден-Баден Мартін Кюне, якого звинувачують в тому, що він намалював свастику та написав "Fuc* UA" на двох автівках з українськими номерами, подав у відставку
Про це повідомляє видання Spiegel.
Представники міськради сьогодні повідомили, що Кюне оголосив про відставку у вівторок ввечері в листі до мера Дітмара Шпета. Причину такого рішення посадовець не пояснив.
"Він не надав нашій фракції жодної інформації про висунуті проти нього звинувачення", - сказав його колега Кюне по фракції Олександр Арпаскі.
Влада міста не повідомила, до якої фракції належить місцевий політик, однак пізніше місцеві ЗМІ, зокрема портал goodnews4 Baden-Baden повідомили, що це був Кюне.
Інцидент у Баден-Бадені
У німецькому курортному місті Баден-Баден член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами та написав на них великими літерами "Fuck UA". Прокуратура Баден-Бадена повідомила, що за фактом цього правопорушення політику виписали штраф "за використання атрибутики антиконституційних організацій" та образу.
Політику було виписано штраф у розмірі 50-денного окладу. Точна сума штрафу, який поки що не набрав законної сили, не називається. Також, раніше повідомлялося, що якщо політик не оскаржить штраф, то він набуде чинності 8 вересня.
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