Член міськради Баден-Бадена, який малював свастику на українських авто в Німеччині, подав у відставку

Про це повідомляє видання Spiegel.

Представники міськради сьогодні повідомили, що Кюне оголосив про відставку у вівторок ввечері в листі до мера Дітмара Шпета. Причину такого рішення посадовець не пояснив.

"Він не надав нашій фракції жодної інформації про висунуті проти нього звинувачення", - сказав його колега Кюне по фракції Олександр Арпаскі.

Влада міста не повідомила, до якої фракції належить місцевий політик, однак пізніше місцеві ЗМІ, зокрема портал goodnews4 Baden-Baden повідомили, що це був Кюне.

Інцидент у Баден-Бадені

У німецькому курортному місті Баден-Баден член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами та написав на них великими літерами "Fuck UA". Прокуратура Баден-Бадена повідомила, що за фактом цього правопорушення політику виписали штраф "за використання атрибутики антиконституційних організацій" та образу.

Політику було виписано штраф у розмірі 50-денного окладу. Точна сума штрафу, який поки що не набрав законної сили, не називається. Також, раніше повідомлялося, що якщо політик не оскаржить штраф, то він набуде чинності 8 вересня.