У Німеччині член міськради намалював свастику та написав "Fuc* UA" на двох автівках з українськими номерами
У федеральній землі Баден-Вюртемберг член міськради Баден-Бадена написав на двох українських авто великими літерами "Fuck UA", а також намалював свастику
Про це повідомило видання DW.
Зазначається, що у німецькому курортному місті Баден-Баден член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами та написав на них великими літерами "Fuck UA". Прокуратура Баден-Бадена повідомила, що за фактом цього правопорушення політику виписали штраф "за використання атрибутики антиконституційних організацій" та образу.
До якої саме політичної фракції належить політик, не вказується. Конкретно член міськради звинувачується в тому, що він у січні та березні розмалював по одному з українських автомобілів на одному з підземних паркінгів.
Також додається, що міська влада Баден-Бадена проведе перевірку, щоб з'ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника. Лише після цього, можливо, буде зроблена заява, зазначили у міськраді.
Згідно з повідомленнями, політику було виписано штраф у розмірі 50-денного окладу. Точна сума штрафу, який поки що не набрав законної сили, не називається. Якщо політик не оскаржить штраф, то він набуде чинності 8 вересня.
- 24 серпня повідомлялося, що німецький суспільний радіомовник Deutschlandfunk потрапив у центр скандалу, коли в етері однієї з його передач пролунав коментар про необхідність "четвертувати" президента України для завершення війни.
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