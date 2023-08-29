Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Німеччині член міськради намалював свастику та написав "Fuc* UA" на двох автівках з українськими номерами

У Німеччині член міськради намалював свастику та написав "Fuc* UA" на двох автівках з українськими номерами

29 серпня, 2023 вiвторок
06:40
Світ Німеччина уряд

У федеральній землі Баден-Вюртемберг член міськради Баден-Бадена написав на двох українських авто великими літерами "Fuck UA", а також намалював свастику

Про це повідомило видання DW.

Зазначається, що у німецькому курортному місті Баден-Баден член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами та написав на них великими літерами "Fuck UA". Прокуратура Баден-Бадена повідомила, що за фактом цього правопорушення політику виписали штраф "за використання атрибутики антиконституційних організацій" та образу.

До якої саме політичної фракції належить політик, не вказується. Конкретно член міськради звинувачується в тому, що він у січні та березні розмалював по одному з українських автомобілів на одному з підземних паркінгів.

Також додається, що міська влада Баден-Бадена проведе перевірку, щоб з'ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника. Лише після цього, можливо, буде зроблена заява, зазначили у міськраді.

Згідно з повідомленнями, політику було виписано штраф у розмірі 50-денного окладу. Точна сума штрафу, який поки що не набрав законної сили, не називається. Якщо політик не оскаржить штраф, то він набуде чинності 8 вересня.

  • 24 серпня повідомлялося, що німецький суспільний радіомовник Deutschlandfunk потрапив у центр скандалу, коли в етері однієї з його передач пролунав коментар про необхідність "четвертувати" президента України для завершення війни.

Україна
Німеччина
Війна з Росією
Читайте також:
Каталін Новак
28 серпня, 2023 понедiлок
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
28 серпня, 2023 понедiлок
Міноборони офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області
28 серпня, 2023 понедiлок
У ГУР розповіли деталі операцій на окупованій частині Запорізької області в День Незалежності та День прапора
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.5
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
07:25
OPINION
Микола Княжицький
Про Папу Франциска , Ярослава Галана і нашу Перемогу
07:22
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив, що на військово-морському флоті КНДР розмістять ядерну зброю
07:17
Окупанти, Херсон, Херсонщина
У Чаплинці на Херсонщині окупанти вимагають від мешканців до 1 вересня отримати паспорти РФ
07:04
Загиблим в авіакатастрофі на Житомирщині пілотам присвоїли посмертні військові звання
06:58
коронавірус Китай
Китай більше не вимагатиме від туристів обов'язкових COVID-тестів
06:20
безпілотник, дрон
Росія звинуватила Україну в атаці безпілотниками по Тульській області
06:05
Дмитро Кулеба
Кулеба заявив, що Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з російського полону
06:00
Авіакатастрофа, США, світ
У США пожежний гелікоптер впав на котеджі: двоє людей загинули
05:36
Tornado
У Саудівській Аравії розбився винищувач Tornado, пілоти не постраждали
05:08
окупанти в Криму
В армії РФ елітні підрозділи деградують в обороні, що послаблює їхню здатність атакувати, - ISW
04:40
Джо Байден
Байден невдовзі планує відвідати В’єтнам, - Білий дім
04:12
мінеральна вода
Перші у світі: в Японії виготовлятимуть пластикові пляшки з біосировини
03:44
Окупанти
Шпиталі Севастополя переповнені пораненими військовими РФ
03:16
Ердоган Путін
У партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі
02:48
вибори
Вибори в Україні: сенатор США Грем закликав партнерів допомогти у їх проведенні
02:20
Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
Іран, який ремонтує літак Аерофлоту, суттєво подовжив терміни виконання робіт
01:52
Каховська ГЕС
Завершено першу нитку водопроводу до Кривого Рогу, яку довелося прокладати після підриву Каховської ГЕС
01:43
В Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП: 12 постраждалих
01:24
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Вибори в США: конкурент Трампа пообіцяв пожертвувати Україною заради угоди з РФ проти Китаю
00:56
Олексій Резніков
Резніков розповів про імовірність додаткової мобілізації та цифровізацію роботи ТЦК
00:28
Блаженніший Святослав
Найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму: очільник УГКЦ Святослав відреагував на звернення Папи до молоді з РФ
00:20
РФ обстріляла Торецьк з РСЗВ "Ураган", вбивши мирну жительку та поранивши ще трьох цивільних
2023, понедiлок
28 серпня
23:51
валюта доллар обмін валют
НБУ пом'якшив продаж іноземної валюти населенню. Які умови
23:21
Історичний екшн "Довбуш" зібрав у прокаті вже 8,7 млн грн
22:39
порт Усть-Дунайськ
Країни басейну Дунаю засудили атаки Росії на українські порти через серйозні екологічні ризики
22:04
Ексклюзив
Роман Костенко
Полковник СБУ Костенко пояснив, що потрібно для звільнення Криму
22:01
Від логістичних роботів до бойових: Федоров і Brave1 протестували 25 розробок для фронту
21:18
Папа Римський Франциск
Папа Франциск у Петербурзі назвав росіян "нащадками великої культури і людяності", МЗС України відреагувало
21:08
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
В нас достатньо інструментів для викорінення корупції, - нардеп Наливайченко
21:01
Проблемами Кремля щодо псевдовиборів на ТОТ є неможливість показати високу явку і брак "кандидатів" серед місцевих, - ЦПД
20:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог намагається продовжувати атаки від Куп'янська до Кремінної, змінюючи точки докладання зусиль. Колонка Сергія Згурця
20:39
Росіяни обстріляли Нікопольщину, 4 людини постраждали
20:04
"Розширення оборонної співпраці": Кулеба провів перемовини у Чехії
20:03
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Чому розбійник потрапив до раю?
19:57
Путін і Лавров
Путін повідомив прем'єр-міністру Індії, що на саміті G20 Росію представлятиме Лавров
19:23
ЗСУ, міномет, міна
Авіація ЗСУ за добу знищила пункт управління та 3 ЗРК ворога, — Генштаб
19:03
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Волонтерка Корчинська: комітет Ради легалізував неякісні турнікети, через які помирають важкопоранені
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 551 дня війни: успіхи ЗСУ у контрнаступі на півдні та удар ГУР по кадировцях в Енергодарі
18:39
Оновлено
Ракетний удар РФ по Полтавщині
Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: троє людей загинули, є поранені
18:38
На Майдані попрощались із депутатом Київради, полковником Сергієм "Соколом" Ільницьким, який загинув на Сході
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV