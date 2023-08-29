У Німеччині член міськради намалював свастику та написав "Fuc* UA" на двох автівках з українськими номерами

Про це повідомило видання DW.

Зазначається, що у німецькому курортному місті Баден-Баден член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами та написав на них великими літерами "Fuck UA". Прокуратура Баден-Бадена повідомила, що за фактом цього правопорушення політику виписали штраф "за використання атрибутики антиконституційних організацій" та образу.

До якої саме політичної фракції належить політик, не вказується. Конкретно член міськради звинувачується в тому, що він у січні та березні розмалював по одному з українських автомобілів на одному з підземних паркінгів.

Також додається, що міська влада Баден-Бадена проведе перевірку, щоб з'ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника. Лише після цього, можливо, буде зроблена заява, зазначили у міськраді.

Згідно з повідомленнями, політику було виписано штраф у розмірі 50-денного окладу. Точна сума штрафу, який поки що не набрав законної сили, не називається. Якщо політик не оскаржить штраф, то він набуде чинності 8 вересня.