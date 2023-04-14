Члени спільної слідчої групи підписали угоду щодо розслідування злочину геноциду в Україні
Члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) підписали угоду про розслідування не лише воєнних злочинів, а й злочину геноциду
Підписання документа відбулося у Вільнюсі після робочого засідання групи, повідомив Офіс генпрокурора
"Міжнародна співпраця в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду виходить на новий рівень. Об’єднуємо зусилля з партнерами для розслідування цього "злочину злочинів". Угода сприятиме обміну доказами та інформацією, а роботу JIT посилять міжнародні експерти", – зазначив генпрокурор України Андрій Костін.
Він додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії стало очевидним, що масовість і системність воєнних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях України, має ознаки переслідування українців як національної групи. Адже фактично в кожному звільненому від окупантів населеному пункті фіксували випадки вбивства мирних мешканців, тортури, сексуальне насильство, мародерство, руйнування цивільних обʼєктів. Також зафіксовано понад 19 000 випадків примусової депортації дітей.
"Від початку повномасштабного вторгнення ми бачимо систему у воєнних злочинах РФ. Наразі в наших розслідуваннях перевіряємо два основні аспекти: чи мають окремі воєнні злочини ознаки геноциду та чи свідчать виявлені патерни про сплановану політику геноциду", – зазначив генпрокурор.
Генеральна прокурорка Литви Ніда Ґрунскене наголосила, що спільні дії, спрямовані на забезпечення швидкої та реальної координації та взаємодії дій правоохоронних органів, – це не просто практичний, логістичний крок.
"Це сигнал світу про те, що винуваті у військовому вторгненні не послаблять нашу спільну відданість вільному та демократичному суспільству", – сказала вона.
Під час дводенної координаційної зустрічі у Вільнюсі її учасники обговорювали перебіг розслідувань та їхні напрями, консультувалися щодо важливих рішень у діяльності JIT, а також про можливість приєднання до JIT Європолу.
- Нагадаємо, під час конференції United for Justice у Львові генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) обговорювали формат трибуналу проти РФ. Також вони підписали додаток до угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії.
- Його створення ініціював Офіс генпрокурора України за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду в партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.
- До JIT входять Україна, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія. Її учасниками є Євроюст і вперше у своїй історії – Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. У березні 2023 року також підписано меморандум про взаєморозуміння між міністерством юстиції США та країнами-членами JIT.
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