Підписання документа відбулося у Вільнюсі після робочого засідання групи, повідомив Офіс генпрокурора

"Міжнародна співпраця в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду виходить на новий рівень. Об’єднуємо зусилля з партнерами для розслідування цього "злочину злочинів". Угода сприятиме обміну доказами та інформацією, а роботу JIT посилять міжнародні експерти", – зазначив генпрокурор України Андрій Костін.

Він додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії стало очевидним, що масовість і системність воєнних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях України, має ознаки переслідування українців як національної групи. Адже фактично в кожному звільненому від окупантів населеному пункті фіксували випадки вбивства мирних мешканців, тортури, сексуальне насильство, мародерство, руйнування цивільних обʼєктів. Також зафіксовано понад 19 000 випадків примусової депортації дітей.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми бачимо систему у воєнних злочинах РФ. Наразі в наших розслідуваннях перевіряємо два основні аспекти: чи мають окремі воєнні злочини ознаки геноциду та чи свідчать виявлені патерни про сплановану політику геноциду", – зазначив генпрокурор.

Генеральна прокурорка Литви Ніда Ґрунскене наголосила, що спільні дії, спрямовані на забезпечення швидкої та реальної координації та взаємодії дій правоохоронних органів, – це не просто практичний, логістичний крок.

"Це сигнал світу про те, що винуваті у військовому вторгненні не послаблять нашу спільну відданість вільному та демократичному суспільству", – сказала вона.

Під час дводенної координаційної зустрічі у Вільнюсі її учасники обговорювали перебіг розслідувань та їхні напрями, консультувалися щодо важливих рішень у діяльності JIT, а також про можливість приєднання до JIT Європолу.