Це щось більше.

Заяви Орбана виглядають дуже органічними для людини, яка боїться викриття. Наприклад, викриття у пособництві військовому злочинцю, у пособництві військової агресії.

Епізод із концентрацією угорських військ у лютому/березні 2022 р. вже трохи висвітлювався у наших ЗМІ. Аргумент, що це не було ударне угруповання, не працює. Контингент для проведення "операції із захисту цивільного населення" не обов'язково повинен мати всі ознаки ударного угруповання.

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Хто зна, може, детальне розслідування цього сюжету Орбан розглядає як ризик для себе? А розслідування точно буде, коли Росія зазнає поразки.

Хто зна, що розкажуть російські військові злочинці, щоб полегшити свою долю? Якщо гіпотеза неправильна, поведінка Орбана виглядає нерозумною. Навіть якщо ґрунту для шантажу немає, то за сукупністю діянь Орбана набагато легше повірити, що він є. У міру накопичення діянь віра перетворюється на впевненість.

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Про автора. Олексій Копитько, радник міністра оборони України

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