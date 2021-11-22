Чоловіча збірна України виграла чемпіонат Європи зі шахів
Чоловіча збірна України зі шахів стала переможцем чемпіонату Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 9-му турі чемпіонату Європи з шахів збірна України виграла у збірної Вірменії з рахунком 3:1. Цей результат допоміг українцям стати переможцями турніру.
Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук - гравці збірної України, які здобули командну перемогу на ЧЄ. Друге місце посіли французи, третє – поляки.
Жіноча збірна України завершила ЧЄ на четвертому місці.
Результати після 9 турів:
1. Україна – 14 (212,5 – додатковий показник)
2. Франція - 14 (207,5)
3. Польща – 13 (192,5)
4. Іспанія - 13 (190,0)
5. Азербайджан - 12 (224,0)
6. Росія - 12 (206,5)
- 19 листопада чоловіча збірна України з шахів обіграла Росію у 7-му турі чемпіонату Європи.
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