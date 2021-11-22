Чоловіча збірна України виграла чемпіонат Європи зі шахів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У 9-му турі чемпіонату Європи з шахів збірна України виграла у збірної Вірменії з рахунком 3:1. Цей результат допоміг українцям стати переможцями турніру.



Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук - гравці збірної України, які здобули командну перемогу на ЧЄ. Друге місце посіли французи, третє – поляки.



Жіноча збірна України завершила ЧЄ на четвертому місці.



Результати після 9 турів:



1. Україна – 14 (212,5 – додатковий показник)



2. Франція - 14 (207,5)



3. Польща – 13 (192,5)



4. Іспанія - 13 (190,0)



5. Азербайджан - 12 (224,0)



6. Росія - 12 (206,5)

19 листопада чоловіча збірна України з шахів обіграла Росію у 7-му турі чемпіонату Європи.