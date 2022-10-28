Чоловік Ненсі Пелосі постраждав внаслідок нападу невідомого у власному домі в Каліфорнії
Пол Пелосі, чоловік спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, зазнав нападу після того, як невідомий ввірвався в будинок пари в Каліфорнії
Про це повідомляє Reuters.
"Пана Пелосі доставили в лікарню, де він отримує чудову медичну допомогу й очікується повне одужання", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що нападник вже затриманий, мотиви нападу з'ясовуються. Зазначається, що спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на момент нападу вдома не було.
- 11 серпня спікерка палати представників США Ненсі Пелосі, яка на початку серпня відвідала Тайвань, заявила, що американці не дадуть Китаю ізолювати Тайвань. За її словами, США залишаються на позиціях, визначених у трьох спільних комюніке між Америкою й Китаєм, а також інших домовленостей щодо Тайваню.
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