Про це повідомляє Reuters.

"Пана Пелосі доставили в лікарню, де він отримує чудову медичну допомогу й очікується повне одужання", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що нападник вже затриманий, мотиви нападу з'ясовуються. Зазначається, що спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на момент нападу вдома не було.

11 серпня спікерка палати представників США Ненсі Пелосі, яка на початку серпня відвідала Тайвань, заявила, що американці не дадуть Китаю ізолювати Тайвань. За її словами, США залишаються на позиціях, визначених у трьох спільних комюніке між Америкою й Китаєм, а також інших домовленостей щодо Тайваню.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb