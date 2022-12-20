Чому "Аватар. Шлях води" близький українцям
Після 13 років Джеймс Кемерон зняв ще один фільм. Його прем’єра проходить по всьому світу, крім Росії
"Аватар-2" надзвичайно гарний і чуттєвий. Візуальний шедевр з яскравими образами головних героїв. Перший "Аватар" на тлі другого дуже програє.
Джейк Саллі на супутнику Пандора стає героєм народу на‘ві, багатодітним відповідальним батьком. У них з Нейтірі двоє синів і двоє доньок. Але народ лісу не може жити спокійно, бо люди з неба — колонізатори знову нищать їхні ліс і оселі. Мета завойовників — вбити колишнього морського піхотинця Джейка Саллі та всю його родину. Сім‘я головного героя вимушена шукати притулку в інших краях. Люди лісу стають людьми води. Вони вимушені пересісти зі своїх летючих драконів на летючих крокодилів і диво-риб. В часи війни родина Саллі вчиться дихати по-новому і відкриває в собі нові таланти. Все заради того, аби врятувати дітей. Батьки й діти конфліктують, але здатні віддати життя один за одного.
Фільм триває понад три години. Але це мить, бо нас вас чекають занурення, подорожі у підводний світ і неймовірна графіка. Це такі яскраві картинки, які неможливо описати словами, треба бачити
Читайте також: Еротичний календар і "Коханець леді Чаттерлей"
Нам українцям цей фільм дуже близький:
- війна немає сенсу;
- вороги вбивають і катують дітей;
- земля і молитва надають силу;
- якими б гарними не була б інша земля і гостинна чужа оселя, завжди хочеться додому;
- за подіями та інформацією інколи зовсім інша правда. І той, кого вважають вбивцею, може виявитися героєм, який врятував свій народ;
- на біженців дивляться з побоюванням і таврують "подивіться на них, що вони можуть";
- з ворогами треба битися тут і зараз, бо вони ніколи не дадуть спокій;
- перемагає той, хто воює за свою землю і свободу;
- треба вміти чути свою дитину і довіряти їй;
- природа рятує, якщо ставитися до неї з любов‘ю;
- потрібно трохи часу, аби навчитися жити в новому середовищі;
- не треба злити маму, бо вона розірве на шмаття будь-кого за своїх дітей.
Прочитала чимало нарікань на фільм в стилі "Джеймс Кемерон не зміг себе переплюнути". Не погоджуюся, зміг. Фільм триває понад три години. Але це мить, бо нас вас чекають занурення, подорожі у підводний світ і неймовірна графіка. Це такі яскраві картинки, які неможливо описати словами, треба бачити.
Кохання і смерть, неймовірна жива природа і вибухи, конфлікт батьків і дітей.. і перемога. От тільки перемога з передишкою, бо режисер Кемерон надумав зняти ще дві частини. "Аватар-3" має вийти у 2024 році. Сценарій виписаний на 9 (!) годин фільму.
Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 42.13
- Актуальне
- Важливе