"Аватар-2" надзвичайно гарний і чуттєвий. Візуальний шедевр з яскравими образами головних героїв. Перший "Аватар" на тлі другого дуже програє.

Джейк Саллі на супутнику Пандора стає героєм народу на‘ві, багатодітним відповідальним батьком. У них з Нейтірі двоє синів і двоє доньок. Але народ лісу не може жити спокійно, бо люди з неба — колонізатори знову нищать їхні ліс і оселі. Мета завойовників — вбити колишнього морського піхотинця Джейка Саллі та всю його родину. Сім‘я головного героя вимушена шукати притулку в інших краях. Люди лісу стають людьми води. Вони вимушені пересісти зі своїх летючих драконів на летючих крокодилів і диво-риб. В часи війни родина Саллі вчиться дихати по-новому і відкриває в собі нові таланти. Все заради того, аби врятувати дітей. Батьки й діти конфліктують, але здатні віддати життя один за одного.

Фільм триває понад три години. Але це мить, бо нас вас чекають занурення, подорожі у підводний світ і неймовірна графіка. Це такі яскраві картинки, які неможливо описати словами, треба бачити

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Нам українцям цей фільм дуже близький:

війна немає сенсу;

вороги вбивають і катують дітей;

земля і молитва надають силу;

якими б гарними не була б інша земля і гостинна чужа оселя, завжди хочеться додому;

за подіями та інформацією інколи зовсім інша правда. І той, кого вважають вбивцею, може виявитися героєм, який врятував свій народ;

на біженців дивляться з побоюванням і таврують "подивіться на них, що вони можуть";

з ворогами треба битися тут і зараз, бо вони ніколи не дадуть спокій;

перемагає той, хто воює за свою землю і свободу;

треба вміти чути свою дитину і довіряти їй;

природа рятує, якщо ставитися до неї з любов‘ю;

потрібно трохи часу, аби навчитися жити в новому середовищі;

не треба злити маму, бо вона розірве на шмаття будь-кого за своїх дітей.

Прочитала чимало нарікань на фільм в стилі "Джеймс Кемерон не зміг себе переплюнути". Не погоджуюся, зміг. Фільм триває понад три години. Але це мить, бо нас вас чекають занурення, подорожі у підводний світ і неймовірна графіка. Це такі яскраві картинки, які неможливо описати словами, треба бачити.

Кохання і смерть, неймовірна жива природа і вибухи, конфлікт батьків і дітей.. і перемога. От тільки перемога з передишкою, бо режисер Кемерон надумав зняти ще дві частини. "Аватар-3" має вийти у 2024 році. Сценарій виписаний на 9 (!) годин фільму.

Джерело

Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка

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