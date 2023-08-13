Чому Кримський міст — не Кримський
Кримський міст — це міст через Москву-ріку на Садовому кільці у місті Москва
Незаконно встановлена споруда для переправи через Керченську протоку — не "кримський", а Керченський міст. Саме за нього і взялися...
Але нічого, до Кримського мосту на Москві черга теж дійде...
Посилання у першому коментарі.
Додам пояснення:
Це назва, яку запровадила й використовує російська пропаганда. Приховане значення — міст який веде до Криму з РФ. Воно формує нашу свідомість, програмує через орієнтири.
Кримський міст на Москві названо так, тому що історично звідти починався шлях до Криму, яким московити возили данину кримським ханам.
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Але ця назва для мосту через Керченську протоку є абсурдною навіть для мешканців Криму, бо веде їх не у Крим, а на Кубань...
Отже, для нас, як українців включно з кримчанами, ця назва абсурдна з географічної точки зору (вже не кажучи про політичну).
Якщо після деокупації Криму і Кубані міст відбудують, то він для нас може стати саме Кубанським, а не "Кримським".
Але швидше за все його називатимуть за назвою найближчого населеного пункту — Керченський, що вказує на місце його розташування. За аналогією з Чонгарським чи Генічеським.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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