Чому Патрушев їздив на початку листопада в Тегеран?
Іран вважає, що якщо виробництво дронів буде на території Росії, це дозволить йому уникнути санкцій та звинувачень у підтримці агресії Москви
Американські та західні розвідки повідомляють, що саме в цей період Іран та Росія домовилися про виробництво сотень дронів на території останньої.
Виробництво планують почати протягом кількох місяців.
Це свідчить про поглиблення ірано-російського альянсу.
Власне виробництво дозволить Росії збільшити запаси недорогих, але руйнівних дронів, та задовольнити критичну потребу у високоточних боєприпасах.
Читайте також: Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони
Розвідки зазначають, що Іран та Росія рухаються в цьому напрямку дуже швидко.
Іран вважає, що якщо виробництво буде на території Росії, це дозволить йому уникнути санкцій та звинувачень у підтримці агресії Москви.
Іран діє як конструкторське бюро для великої держави. Економічний дизайн Ірану та півстоліття таємних закупівель західних технологій поєднуються з промисловими масштабами великої держави — Росії
Іранський міністр Махді Нуріан сказав: "Після ймовірних заяв про використання іранських безпілотників у конфлікті в Україні Іран звернувся з проханням про спільну зустріч експертів з українською владою для розгляду таких звинувачень. Наразі було зроблено значні кроки у спільному діалозі між іранськими та українськими експертами з питань оборони, і він продовжить усувати будь-які непорозуміння з цього питання".
"У цьому випадку Іран діє як конструкторське бюро для великої держави. Економічний дизайн Ірану та півстоліття таємних закупівель західних технологій поєднуються з промисловими масштабами великої держави — Росії. Це буде вигідно і Росії, і Ірану", - сказав Майкл Найтс, фахівець із військових питань та безпеки на Близькому Сході з Вашингтонського інституту близькосхідної політики.
За матеріалами Washington Post
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 гг.).
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.75
Купівля 39.75Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 39.93Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе