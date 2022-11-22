Американські та західні розвідки повідомляють, що саме в цей період Іран та Росія домовилися про виробництво сотень дронів на території останньої.

Виробництво планують почати протягом кількох місяців.

Це свідчить про поглиблення ірано-російського альянсу.

Власне виробництво дозволить Росії збільшити запаси недорогих, але руйнівних дронів, та задовольнити критичну потребу у високоточних боєприпасах.

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Розвідки зазначають, що Іран та Росія рухаються в цьому напрямку дуже швидко.

Іран вважає, що якщо виробництво буде на території Росії, це дозволить йому уникнути санкцій та звинувачень у підтримці агресії Москви.

Іран діє як конструкторське бюро для великої держави. Економічний дизайн Ірану та півстоліття таємних закупівель західних технологій поєднуються з промисловими масштабами великої держави — Росії

Іранський міністр Махді Нуріан сказав: "Після ймовірних заяв про використання іранських безпілотників у конфлікті в Україні Іран звернувся з проханням про спільну зустріч експертів з українською владою для розгляду таких звинувачень. Наразі було зроблено значні кроки у спільному діалозі між іранськими та українськими експертами з питань оборони, і він продовжить усувати будь-які непорозуміння з цього питання".

"У цьому випадку Іран діє як конструкторське бюро для великої держави. Економічний дизайн Ірану та півстоліття таємних закупівель західних технологій поєднуються з промисловими масштабами великої держави — Росії. Це буде вигідно і Росії, і Ірану", - сказав Майкл Найтс, фахівець із військових питань та безпеки на Близькому Сході з Вашингтонського інституту близькосхідної політики.

За матеріалами Washington Post

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 гг.).

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