Одне з питань, яке викликало в мене здивування — це надмірна зацикленість русні на гей-темі. Тобто для них це не про питання прав — не прав, традицій — не традицій тощо. Ця тема викликає в них тваринний страх, вони явно не сприймають її раціонально.

Про це я якось говорив зі знайомим соціологом, і він дав дуже цікаву відповідь. Русня так боїться цієї теми тому, що в тюрмі — це спосіб "опустити" людину. Ціле їхнє суспільство сприймає гей-тему як спосіб їх "опустити”.

І це доводить просту істину — в основі сучасної російської культури лежить кримінальна.

Воно і логічно. Згадайте 90-і, коли кримінал не тільки захоплював бізнес активи, а і масову культуру (Круг, одяг, мова, стиль). Якось мені попало дуже цікаве кацапське дослідження мови їх чиновників на початку 2000-х. Дослідження показало, що чиновники використовують в розмовній мові до 20% слів з "фєні". Тобто вже на початку століття кримінальна культура домінувала у владних кабінетах.

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Ці тези яскраво ілюструє дослідження ІКАР. Так, відповідаючи на питання "Якщо громадянин РФ знає, що порушивши закон для своєї вигоди, він не понесе покарання, як він вчинить?" 47% сказали, що порушить, 35% дотримається закону.

Але значно цікавіше інше питання "Яке твердження вам ближче: 1. Сила в законі, його треба дотримуватись 2. Сила в правді, навіть якщо вона порушує закон". 61% русні вибрали 2 варіант.

Чому це важливо? Бо для розуміння логіки поведінки русні в різних ситуаціях ми маємо знати, що маємо справу з "паханами" і "зеками", а не з "відроджувачами рускага міра". Ми маємо розуміти, що ніякі домовленості з кримінальниками не можливі. І це теж має усвідомити Захід. Бандюгани розуміють тільки мову сили, і щоб вони щось прийняли вони мають добряче отримати. Як і гопи на районі, русня захоче "побазарити" тільки після гарних "оплеух" по морді. Власне, зараз вони й отримують їх по всій лінії фронту.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист