Чому в Росії мусолять ядерну тему
Тема російської ядерки спливає щоразу, коли у Росії якась велика біда
Останній раз яскраве загострення на цю тему було в кінці жовтня 2022 року, коли все йшло до того, що російське угрупування у Херсоні або буде знищено, або йому доведеться тікати.
Врешті решт вс*атому російському угрупуванню довелося тікати. А на тему ядерної зброї тоді Росії дали зрозуміти, що у відповідь на її застосування (чи навіть продовження шантажу) може бути дуже боляче. І Росія завалила рота на цю тему.
Минуло більше ніж пів року. І ось знову. Тільки цього разу навіть вскукарєкі на цю тему не дуже сміливі.
Ми можемо констатувати: зараз у Росії якась с*ака. Ми можемо здогадуватись яка. І ми здогадуємось. Або можемо навіть не здогадуватися, яка в них с*ака. І чого вони бояться. Але їх провокації (інформаційні) на цю тему цілком прогнозовані
Тому ми можемо констатувати: зараз у Росії якась с*ака. Ми можемо здогадуватись яка. І ми здогадуємось. Або можемо навіть не здогадуватися, яка в них с*ака. І чого вони бояться. Але їх провокації (інформаційні) на цю тему цілком прогнозовані.
Тому ні, ніякої ядерки не буде.
Це дуже сміливий прогноз (насправді — ні, бо він дуже очевидний).
А буде черговий сигнал Росії йти на х**.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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