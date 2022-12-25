Чому в Україні важко буде зняти популярний жанр судової драми
На нас чекає кіно про маленьку кімнатку з дешевими меблями, в якій товчеться купа людей і преса
Усе ще наголошую, чому в Україні важко буде зняти популярний жанр судової драми.
Картинка буде — гі*но.
Ні пафосу вам, ні драми. Адвокати з прокурорами не ходитимуть великою залою, оздобленою деревом, і не виголошуватимуть легендарних промов, які потім цитуватимуть у рецензіях і просто так.
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Ні. На нас чекає кіно про маленьку кімнатку з дешевими меблями, в якій товчеться купа людей і преса. Осьо в цьому куточку — адвокати, в он тому — прокурори. Як в таких обставинах красиво та ефектно підвестися і викрикнути "objection!".
Та ніяк, бог із вами. Ось вам і "Народ проти Ларрі Флінта", ось вам "Народ проти О. Джея Сімпсона", ось вам "Білявка в законі". Кожане пальто надіте на кожаний піджак.
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А взагалі, що я хочу сказати. Форма, звісно, гі*но, але зміст. Судову справу щодо скасування реорганізації "Довженко-центру" знову перенесли. Звісно, на прохання сторони Держкіно: представника і юриста. До речі, вони познайомилися лише у день засідання. Сказали, що документи їм прийшли 16 числа, тоді був бабах, світла нема, інтернету нема, нічого нема.
Юрист в дусі стилю комунікації говорити з пресою відмовився. Представника ми таки прижали.
Наступне засідання - 24 січня.
Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.
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