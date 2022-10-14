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Чому "яблучну" техніку варто обирати у магазинах-монобрендах

Віталій Кошовий
14 жовтня, 2022 п'ятниця
16:25
Статті

Новий iPhone чотирнадцятої серії вже у продажу

Але залишається питання – де купити Айфон 14 у Києві? Пропонуємо вам кілька ключових правил вибору магазину, в якому можна замовити "яблучну" техніку та зберігати впевненість, що у вас оригінальна техніка і ви не переплатили.

"Біла" та "сіра" техніка

Вибираючи Айфон в Києві, звертайтеся тільки до офіційних представників. Річ у тому, що навіть оригінальна техніка ділиться на дві категорії – біла та "сіра". Друга - це теж продукція Apple, але вона або не пройшла розмитнення, або не призначена для продажу. Компанія випускає додаткові моделі, які офіційні сервіси можуть надавати клієнтам на той час, поки їхній апарат у ремонті. Однак на них не поширюються всі гарантії, тому при поломці ви можете потрапити в дуже неприємну ситуацію - виявиться, що у вас несправжній Айфон. Тому не соромтеся запитати у магазину документи, що підтверджують легальність його діяльності та оригінальність техніки. 

Питання сервісу та гарантійного обслуговування

З минулого року ремонтувати Макбук можуть лише сертифіковані сервіси. Тому до питання діагностики, ремонту та обслуговування потрібно ставитись максимально серйозно. Звернувшись у неліцензований сервіс навіть просто для того, щоб наклеїти плівку, ви втрачаєте офіційну гарантію. Оптимально, якщо ваш продавець має власний сертифікований центр або партнерське співробітництво із зовнішніми сервісами. 

Найкраща вартість та широкий вибір

Нарешті, ви гарантовано хочете замовити Айпад недорого. Вибрати за ціною максимально просто – заходьте в інтернет та порівнюєте цінники від різних продавців. Так, доведеться витратити час, зате ви точно не переплатите. Додатковою перевагою буде програма лояльності та розстрочка без відсотків, з якою ви можете поділити всю суму на кілька платежів. 
Щоб отримати найкращі умови для замовлення гаджетів, звертайтесь до фірмової мережі магазинів Apple у Києві My Cloud Store. В наявності – абсолютно вся лінійка новинок, тобто ви зможете підібрати модель у потрібному кольорі та з оптимальним об'ємом пам'яті. Як офіційний представник американського бренду, My Cloud Store надає гарантії якості та пропонує найнижчі ціни. Компанія має власний сертифікований сервіс, в якому досвідчені інженери завжди готові надати кваліфіковану допомогу вашому гаджету, широкий асортимент фірмових аксесуарів. Доставка по Україні займає всього 1-3 робочі дні і охоплює абсолютно всі регіони країни. 

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