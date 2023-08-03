Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чому Зеленський забув про санкції проти Портнова?
OPINION

Чому Зеленський забув про санкції проти Портнова?

Юрій Бутусов
3 серпня, 2023 четвер
10:07
Погляд Юрій Бутусов

На мене подав до суду Андрій Портнов — колишній заступник голови адміністрації президента Януковича, на якого 9 грудня 2021 року були накладені санкції США

Портнова, звичайно, нема в Україні, він не захищає Україну та не протидіє російській агресії, його інтереси представляють адвокати.

Як відомо, Портнов був одним з кураторів судової влади в Україні при президентах Януковичі та при президенті Зеленському. Два колишніх адвокати Портнова зараз є заступниками голови Офісу президента Зеленського, і Портнов офіційно відвідував Офіс президента, який "приймав його аргументи".

Очевидно, Зеленський і зараз "приймає аргументи" Портнова, тому що санкції проти нього наш президент забув ввести. Дивно, що наш найбільший союзник США ввів санкції проти Портнова, а президент України забуває це зробити вже півтора року. Не підтримує союзників у цьому питанні.

Саме завдяки такому "дахуванню" з боку Зеленського Портнов взагалі зберігає можливості виставляти з-за кордону претензії громадянам в Україні.

Читайте також: Тимошенко з таким "дахом" може дозволити собі плювати на закон

Хочу нагадати, що саме Портнов ліквідував у 2012 році військові суди та військову прокуратуру, допомагаючи Януковичу розвалити українську військову юстицію перед російським вторгненням.

І адвокат та партнер Портнова заступник голови офісу президента Олег Татаров зараз продовжує політику Портнова і не дає командуванню ЗСУ створити військову юстицію, військові суди, військову поліцію та слідство, попри реєстрацію відповідного законопроєкту у парламенті, та прямі вимоги від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Олексія Резнікова.

Татаров та Портнов заважають нашому військовому керівництву посилити обороноздатність армії під час війни.

Читайте також: Диктатура і тоталітаризм вироджуються і ведуть у прірву

І все це їм дозволяє Офіс. А попутно Портнов вирішує свої особисті справи — наприклад, намагається судами "кошмарити" українських журналістів, які нагадують про відсутність санкцій проти нього.

Гроші у Портнова є, час є, він на дрони для української армії не збирає. Портнов впевнений, що поки Офіс Зеленського продовжує "приймати аргументи", ніякі санкції йому в Україні не загрожують.

Я офіційно звернувся до президента України та інших органів влади з запитанням, чому Україна не підтримує санкції США проти Портнова, та який орган влади несе відповідальність за відсутність цього рішення.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
політика
журналісти
Віктор Янукович
Володимир Зеленський
Юрій Бутусов
Читайте також:
Герасімов путін шойгу
2 серпня, 2023 середа
Міноборони РФ продовжує акцентувати увагу на ролі Герасимова у війні з Україною, - ISW
Роман Безсмертний
31 липня, 2023 понедiлок
Однією з причин агресії РФ є плани України щодо розробки й видобутку сланцевих вуглеводнів і освоєння шельфу Чорного моря, - Безсмертний
2 серпня, 2023 середа
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.54
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
3 серпня
11:00
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Радослав Сікорський: Треба переконати Путіна, що йому не виграти цієї війни
10:53
на фото: затриманий юрисконсульт "Партії Шарія"
В Одесі затримали юрисконсульта "Партії Шарія": підозрюють у роботі на розвідку РФ
10:40
Путін Гаага
Голова МКС не виключає нові ордери на арешт Путіна, зокрема за злочини вагнерівців
10:16
Євген Пригожин
Літак Пригожина вшосте прилетів до Білорусі, - Беларускі Гаюн
10:11
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії
10:05
Партнерський матеріал
"За радість хочеться триматись обома руками": чому українські жінки обирають бренд одягу Cat Orange
09:59
Ексклюзив
Російських окупантів цікавить не стільки Куп'янськ, скільки вихід до Лиману, - військовий експерт Снєгирьов
09:55
Росія
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотниками по Калузькій області
09:47
Інфографіка
долар
Курс валют 3 серпня: ціни на долар, євро, злотий
09:31
Оновлено
обстріл Херсону
Росіяни зранку двічі вдарили по собору в Херсоні: поранені 4 рятувальники і 3 пасажири тролейбуса
09:30
Окупанти
На окупованих територіях Херсонщини росіяни обшукують будинки ветеранів АТО та їхніх родичів
09:27
ЗСУ
У британській розвідці назвали один з факторів, який уповільнює контрнаступ ЗСУ
09:00
Партнерський матеріал
Нова благодійна ініціатива "Країна рідних сердець" — збір 3 000 000 для ремонту дитячого опікового центру
09:00
Огляд
кавун
Знову без херсонських. Чиї кавуни їдять українці та яка ціна баштанних
09:00
Партнерський матеріал
медіаспоживання
Як українці мігрують медіаспоживання в онлайн: зростання популярності ОТТ- сервісів та їх вплив на рекламу
08:52
людина спить
Покращують когнітивні функції та сповільнюють деменцію: вчені розповіли про вплив ароматів під час сну
08:50
Руслан Стефанчук
Стефанчук: Вибори мають проходити після перемоги України, необхідні будуть і зміни в законодавстві
08:35
Після зіткнень між індуїстами та мусульманами в Нуху
На півночі Індії заблокували інтернет для боротьби з дезінформацією під час заворушень
08:30
збитий "Шахед"
Сили ППО знищили вночі над Україною 22 безпілотники
08:19
прикордонники
Протягом липня ДРГ противника 4 рази намагалися проникнути через кордон на півночі України
08:08
Інфографіка
ЗСУ знищили втрати рф
За добу війни Росія втратила 620 солдатів, 35 дронів та 21 бойову бронемашину, - Генштаб ЗСУ 
08:07
OPINION
Мирослав Гай
Воювати доведеться всім
07:54
Секретар РНБО Олексій Данілов
Графіку і дедлайнів наступу ЗСУ не існує, ворог потужно підготувався, - Данілов
07:25
Огляд
Батьківщина-мати
Батьківщина-мати: як змінюють символіку найбільшої статуї Європи і чому монумент досі не демонтували
07:11
в'язниця
Марокканця ув'язнили на 5 років за критику короля у Facebook
07:00
Анонс
"Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій
"Діла" - "Ворскла": де та коли дивитись вирішальний матч українців у Лізі конференцій
06:52
евакуйовані з Нігеру
США частково евакуюють посольство через держпереворот у Нігері
06:39
Олексій Данілов
Данілов про можливість проведення виборів під час війни: не розумію, в який спосіб
06:23
в Індонезії затонув човен
В Уганді на озері Вікторія перекинувся човен: щонайменше 20 загиблих
05:58
Барак Обама
Експрезидент США Обама пообіцяв Байдену підтримку на прийдешніх виборах
05:51
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Ворог здійснив 820-у атаку на Київ: ППО знищила майже півтора десятка "шахедів"
05:20
Жозеп Боррель
Росія використовує зерно як зброю для створення нових залежностей у світі, - Боррель
04:52
Крим вибухи
Росія блокує інформацію про удари по Криму, щоб не сіяти паніку, - ISW
03:58
ЗСУ змінили тактику контрнаступу: армія РФ перенапружена і починає відступати, - NYT
03:30
Держдепартамент США
У США прокоментували очікування від саміту щодо української Формули миру
03:02
Дональд Трамп
Трамп заявив, що за усіма звинуваченнями може отримати 561 рік ув'язнення
02:34
Ігор Гіркін Стрєлков
Слідство у Росії засекретило справу терориста Гіркіна
01:52
Грузія ЄС
Грузія обмежує експорт до Росії та Білорусі авто зі США та ЄС
01:24
На фото: система ППО
США вперше дозволили продаж системи ППО "Праща Давида" з Ізраїлю за кордон
00:56
У країнах Балтії синхронізували енергосистеми і домовились про відключення від спільного простору з РФ та Білоруссю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV