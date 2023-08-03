Портнова, звичайно, нема в Україні, він не захищає Україну та не протидіє російській агресії, його інтереси представляють адвокати.

Як відомо, Портнов був одним з кураторів судової влади в Україні при президентах Януковичі та при президенті Зеленському. Два колишніх адвокати Портнова зараз є заступниками голови Офісу президента Зеленського, і Портнов офіційно відвідував Офіс президента, який "приймав його аргументи".

Очевидно, Зеленський і зараз "приймає аргументи" Портнова, тому що санкції проти нього наш президент забув ввести. Дивно, що наш найбільший союзник США ввів санкції проти Портнова, а президент України забуває це зробити вже півтора року. Не підтримує союзників у цьому питанні.

Саме завдяки такому "дахуванню" з боку Зеленського Портнов взагалі зберігає можливості виставляти з-за кордону претензії громадянам в Україні.

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Хочу нагадати, що саме Портнов ліквідував у 2012 році військові суди та військову прокуратуру, допомагаючи Януковичу розвалити українську військову юстицію перед російським вторгненням.

І адвокат та партнер Портнова заступник голови офісу президента Олег Татаров зараз продовжує політику Портнова і не дає командуванню ЗСУ створити військову юстицію, військові суди, військову поліцію та слідство, попри реєстрацію відповідного законопроєкту у парламенті, та прямі вимоги від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Олексія Резнікова.

Татаров та Портнов заважають нашому військовому керівництву посилити обороноздатність армії під час війни.

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І все це їм дозволяє Офіс. А попутно Портнов вирішує свої особисті справи — наприклад, намагається судами "кошмарити" українських журналістів, які нагадують про відсутність санкцій проти нього.

Гроші у Портнова є, час є, він на дрони для української армії не збирає. Портнов впевнений, що поки Офіс Зеленського продовжує "приймати аргументи", ніякі санкції йому в Україні не загрожують.

Я офіційно звернувся до президента України та інших органів влади з запитанням, чому Україна не підтримує санкції США проти Портнова, та який орган влади несе відповідальність за відсутність цього рішення.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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