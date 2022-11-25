Чорногорія підтримує прагнення України вступити до НАТО, - Міноборони країни
Міністр МВС Чорногорії Філіп Аджич заявив, що його країна підтримує прагнення українців стати повноправним членом НАТО
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони України з посиланням на заяву міністра МВС Чорногорії Філіпа Аджича.
"Сьогодні Україна бореться за свободу всього європейського континенту. Ми захоплюємося мужністю українських захисників. Ми завжди поруч з вами. Наша країна є добрим другом вашого народу. Чорногорія підтримує прагнення українців стати повноправним членом НАТО. Ми будемо вашими адвокатами не тільки на Балканах, а і в Альянсі та Європі", - наголосив він.
Відомо, що міністри оборони України та Чорногорії обговорили надання Україні подальшої підтримки в боротьбі з Росією та реалізацію двосторонніх проєктів в оборонній сфері.
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