Про це повідомила пресслужба міністерства оборони України з посиланням на заяву міністра МВС Чорногорії Філіпа Аджича.

"Сьогодні Україна бореться за свободу всього європейського континенту. Ми захоплюємося мужністю українських захисників. Ми завжди поруч з вами. Наша країна є добрим другом вашого народу. Чорногорія підтримує прагнення українців стати повноправним членом НАТО. Ми будемо вашими адвокатами не тільки на Балканах, а і в Альянсі та Європі", - наголосив він.

Відомо, що міністри оборони України та Чорногорії обговорили надання Україні подальшої підтримки в боротьбі з Росією та реалізацію двосторонніх проєктів в оборонній сфері.

30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Президент Володимир Зеленський наголосив, що такий шлях є можливим, навівши приклад Фінляндії та Швеції, які розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства, та додав, що це – справедливо.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно отримав заявку України на членство в Альянсі.

1 жовтня Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ до НАТО. Однак наголосила, що рішення щодо прийняття до НАТО мають ухвалюватися всіма країнами-учасницями Альянсу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb