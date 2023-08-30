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Головна Світ Чорногорія відмовила РФ в екстрадиції колишнього полковника ФСБ

Чорногорія відмовила РФ в екстрадиції колишнього полковника ФСБ

30 серпня, 2023 середа
17:46
Світ ФСБ

Після засідання військового суду в Подгориці, який заочно розглядає справу експолковника ФСБ Дмитра Сеніна стало відомо, що Чорногорія відмовилася його екстрадувати

Про це інформує Радіо Свобода.

"Влада Чорногорії відмовилася екстрадувати до Росії колишнього полковника ФСБ Дмитра Сеніна", - йдеться у заяві.

Сенін, якого затримали за міжнародним розшуком у червні 2021 року, отримав політичний притулок у Чорногорії, оскільки раніше нібито страждав від політичних переслідувань в Росії.

У РФ обвинувачують колишнього полковника ФСБ у дезертирстві, що може призвести до тюремного ув’язнення до семи років на батьківщині.

Повідомляється, що Сенін залишив Росію в лютому 2017 року через страх арешту у зв’язку з кримінальним розслідуванням його друга і родича, полковника МВС Дмитра Захарченка. Він виїхав з країни під ім’ям Тимур Кудасов через російсько-грузинський кордон 23 лютого 2017 року.

РосЗМІ пишуть, що після його зникнення спецслужби або не знали, або прикидалися, що не знають про втечу свого колеги за кордон три роки тому. Лише у грудні 2020 року оперативники служби внутрішньої безпеки ФСБ дізналися, що їхній земляк користувався паспортом, виданим на інше ім’я. Через пів року, 28 червня 2021 року, ім’я втікача внесли до міжнародного списку розшукуваних, а 4 вересня 2022 року Сеніна затримали в Чорногорії.

Російська прокуратура подала запит на екстрадицію, але Чорногорія відхилила це зробити, оскільки колишній полковник ФСБ вже отримав статус біженця.

Новини
Росія
ФСБ
Чорногорія
Радіо Свобода
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