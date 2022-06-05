Чотири ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, - голова Укрзалізниці

Про це офіційно заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у себе на ТГ-каналі.

За словами керівника Укрзалізниці, постраждале підприємство не має жодного стосунку до нібито розміщення й ремонту іноземної військової техніки, про що каже міноборони РФ.

"Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", - наголосив Камишін.

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"Я офіційно запрошую всіх журналістів — і українських і іноземних сьогодні на ДВРЗ. Ми підтвердимо, що росія вчергове збрехала. І що їх справжня ціль — економіка України та мирне населення. Вони хотять перекрити нам можливість експортувати українську продукцію на Захід", - додав Олександр Камишін.

Також посадовець підтвердив повідомлення по одного пораненого внаслідок удару залізничника.

Довідка

5 червня близько 6-тої ранку в Києві пролунало кілька вибухів.

При цьому українська ППО знищила одну ракету в небі над Обухівським районом.

Чорний дим з ДВРЗ можна було побачити з Правого берега в Києві.

За попередніми даними, рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 із акваторії Каспійського моря.

Як наголосило німецьке видання Bild, це найпотужніший удар по Києву з квітня місяця.

При цьому міноборони країни-агресора у своєму прес-релізі назвало ціллю ранкового удару "поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та інша бронетехніка, розміщені в корпусах вагоноремонтного підприємства".

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