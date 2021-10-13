Чотири регіони можуть потрапити до "червоної" зони, - Київська школа економіки
"Червону" можуть запровадити ще у чотирьох областях: Сумській, Донецькій, Житомирській та Харківській
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко на брифінгу, передає LB.ua.
"До "червоного" рівня, крім Херсонської області, підійшли Донецька, Житомирська, Сумська та Харківська області. З цих чотирьох регіонів найбільш критична ситуація у Сумській області", - сказав Ганиченко.
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Він підкреслив, що захворюваність продовжує збільшуватися максимальними темпами попередньої хвилі.
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