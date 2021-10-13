Чотири регіони можуть потрапити до "червоної" зони, - Київська школа економіки

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко на брифінгу, передає LB.ua.

"До "червоного" рівня, крім Херсонської області, підійшли Донецька, Житомирська, Сумська та Харківська області. З цих чотирьох регіонів найбільш критична ситуація у Сумській області", - сказав Ганиченко.



Читайте також: Херсонщина переходить у "червону" зону карантину

Він підкреслив, що захворюваність продовжує збільшуватися максимальними темпами попередньої хвилі.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



