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Чотири українки увійшли до рейтингу Time100 Next – людей, які змінюють світ

13 вересня, 2023 середа
23:55
Суспільство Яна Зінкевич

Четверо українок опинилися в цьогорічному переліку 100 лідерів, які, за версією Time, впливають на майбутнє у різних галузях і змінюють світ на краще

Імена українок відзначено в рейтингу Time Next 100.

Це засновниця батальйону "Госпітальєри", ветеранка й народна депутатка Яна Зінкевич, українська підприємиця, засновниця стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу,  Анастасія Волкова, перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, українська громадська активістка й виконавча директорка київського Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

Видання Time щорічно відзначає сотню нових лідерів, які впливають на майбутнє в галузях бізнесу, розваг, спорту, політики, охорони здоров'я, науки, активізму й інших. До цього списку потрапляють зірки шоубізнесу, науковці, політики й урядовці з усього світу, які змінюють світ уже зараз і визначають наше майбутнє.

Юлія Свириденко увійшла в номінацію "лідери", Яна Зінкевич та Дарія Каленюк – в номінацію "активісти", Анастасія Волкова – в номінацію "інноватори". 

Юлі. Свириденко номінувала міністерка торгівлі США Джина Раймондо, назвавши її "символом стійкості українського народу". 

З такими молодими, розумними та рішучими лідерами на чолі післявоєнне майбутнє України видається яскравішим, ніж будь-коли", – написала Раймондо.

Дар'ю Каленюк номінував Кеннет Рот – колишній виконавчий директор міжнародної організації Human Rights Watch.

"Каленюк висвітлює російські воєнні злочини, докладно описуючи їхні наслідки для окремих українців. Вона викриває олігархів і компанії, які наживаються, вливаючи гроші в російську військову машину", – описав номінантку Рот.

"Майже десять років Яна Зінкевич відігравала важливу роль у порятунку життів українців на передовій. 28-річна військова ветеранка є командиром українського цивільного медичного батальйону, відомого як "Госпітальєри", не кажучи вже про те, що вона одна з наймолодших депутаток країни", – пише Time про ще одну номінантку-українку.

Видання нагадало, що  2014 року, коли на сході України почалася війна з Росією, Яна Зінкевич готувався вчитися на медика, проте призупинила навчання, щоб допомогти пораненим у боях, а невдовзі заснувала "Госпітальєрів", щоб спорядити інших робити те саме. 

"Зінкевич сама вивела в безпечне місце понад 200 поранених солдатів, перш ніж отримати поранення в 2015 році. Під її керівництвом група надала допомогу та евакуювала тисячі військовослужбовців і цивільних», – йдеться у повідомленні. – …Але протягом цього року "Госпітальєри" зібрали більше грошей для свого спеціального навчального центру зі спеціальним обладнанням, де команда Зінкевич зможе підготувати нове покоління волонтерів-парамедиків".

Анастасію Волкову номінував філантроп і співвиконавчий голова компанії Galvanize Climate Solutions. В описі її названо "великою фантазеркою", яка допомагає великому сільському господарству адаптуватися в час кліматичної кризи. 

"Її компанія, що займається програмним забезпеченням, дає змогу таким гігантам, як General Mills і Kellogg’s, допомагати досягати своїх кліматичних цілей, надаючи можливості вимірювання та моніторингу для кількісного визначення та зменшення викидів у ланцюгах постачання ферм", – йдеться в описі.  

  • Торік до рейтингу TIME100 Next увійшли троє українців: віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з відновлення,  міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, науковиця-математикиня Марина В’язовська, професорка Швейцарського федерального технологічного інституту. 



 
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