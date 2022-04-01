Чотири ВНЗ планують переїзд в інші міста, - заступник Шкарлета
Заступник міністра освіти України Андрій Вітренко заявив, що університети з зони бойових дій переїдуть до інших міст
Про це він сказав у ефірі національного марафону, передає УП.Життя.
У Харкові окупанти авіаударами та артилерійськими обстрілами знищили більшість корпусів Національного університету імені В.Н. Каразіна.
Він додав, що навчальний заклад "перевезуть" до іншого міста, щоб забезпечити його роботу.
"Університет буде переміщений під керівництвом міністерства освіти у більш безпечне місце", – розказав посадовець.
Вітренко зазначив, що частину університетів також перевезуть до інших міст.
Зокрема, Харківський біосферний університет вже перемістили у Закарпатську область. На стадії переїзду також Чернігівська політехніка та Маріупольський державний університет.
Заступник міністра зазначив, що зараз головним завданням є збереження освітньої мережі.
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