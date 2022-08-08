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Головна війна з Росією "Чотири збиті "Калібри" - це десятки врятованих життів українців". Зеленський подякував українським зенітникам

"Чотири збиті "Калібри" - це десятки врятованих життів українців". Зеленський подякував українським зенітникам

8 серпня, 2022 понедiлок
23:46
війна з Росією

Володимир Зеленський подякував українським зенітникам повітряного командування "Центр" і овітряного командування "Південь" за успішне знищення російських ракет

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 8 серпня.

"Особливо хочу сьогодні подякувати українським зенітникам повітряного командування "Центр" і повітряного командування "Південь" за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря. Чотири збиті "Калібри" - це десятки врятованих життів українців" - зазначив він.

Окрім цього, Зеленський додав, що вдалося збити й частину ракет, які російські терористи запустили по Україні вдень і запустили ввечері. 

Також він додав, що українських військових засобів ще не вистачає для того, щоб гарантовано збивати всі російські ракети. Проте держава зробить все для того, щоб вони скоріше з'явилися.

"Так, наших військових засобів іще не вистачає, щоб гарантовано збивати всі російські ракети. І ми зробимо все, щоб такі засоби в нашої держави з'явились", - сказав він.

Окрім цього, Зеленський прокоментував ситуацію із Запорізькою АЕС. 

"Світ не має забувати про Чорнобиль і памʼятати, що Запорізька АЕС — найбільша у Європі. Чорнобильська катастрофа — це вибух в одному реакторі, Запорізька АЕС — це шість енергоблоків".

  • 8 серпня, протиповітряна оборона України збила чотири російські ракети "Калібр", які рашисти випустили з Чорного моря.
  • Станом на 8 серпня відомо, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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Володимир Зеленський
ППО
окупанти
Запорізька АЕС
Військові новини
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