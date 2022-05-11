Чотирирічною Алісою, яку окупанти розлучили з мамою під час евакуації з Азовсталі, опікуватиметься бабуся

Про це інформує у телеграм омбудсмен Людмила Денісова.



До чотирирічної Аліси приїде бабуся з Польщі, аби взяти опіку над дитиною, яка залишилась без батьків.



"Наразі Аліса разом з дядьком прямує до безпечного регіону на заході України. Найближчим часом очікується зустріч дівчинки з рідною бабусею, яка приїде з Польщі. Маленьку Алісу буде передано їй під опіку як дитину, яка в умовах воєнного стану залишилась без піклування батьків", – написала Людмила Денісова.



Нагадуємо, що маленьку Алісу відірвали від матері російські військові, які вивезли її у фільтраційний табір на окуповану територію.



"Закликаю міжнародні організації долучитися до визволення українців, які перебувають у полоні, задля поновлення права дітей на батьківське виховання, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини.



Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні", – просить омбудсмен.

7 травня під час евакуації з Азовсталі вивезли 4-річну дівчинку Алісу, а її маму забрали до ОРДЛО, у фільтраційний табір.

9 травня стало відомо, що співробітниця Запорізької ОВА прихистила чотирирічну Алісу.