Чотирирічною Алісою, яку окупанти розлучили з мамою під час евакуації з Азовсталі, опікуватиметься бабуся
Сьогодні, 11 травня, до тимчасового прихистку дівчинки у Запоріжжі, приїхав дядько Аліси, який відвезе її у безпеку, на захід України
Про це інформує у телеграм омбудсмен Людмила Денісова.
До чотирирічної Аліси приїде бабуся з Польщі, аби взяти опіку над дитиною, яка залишилась без батьків.
"Наразі Аліса разом з дядьком прямує до безпечного регіону на заході України. Найближчим часом очікується зустріч дівчинки з рідною бабусею, яка приїде з Польщі. Маленьку Алісу буде передано їй під опіку як дитину, яка в умовах воєнного стану залишилась без піклування батьків", – написала Людмила Денісова.
Нагадуємо, що маленьку Алісу відірвали від матері російські військові, які вивезли її у фільтраційний табір на окуповану територію.
"Закликаю міжнародні організації долучитися до визволення українців, які перебувають у полоні, задля поновлення права дітей на батьківське виховання, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини.
Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні", – просить омбудсмен.
- 7 травня під час евакуації з Азовсталі вивезли 4-річну дівчинку Алісу, а її маму забрали до ОРДЛО, у фільтраційний табір.
- 9 травня стало відомо, що співробітниця Запорізької ОВА прихистила чотирирічну Алісу.
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