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Головна війна з Росією Чотирирічною Алісою, яку окупанти розлучили з мамою під час евакуації з Азовсталі, опікуватиметься бабуся

Чотирирічною Алісою, яку окупанти розлучили з мамою під час евакуації з Азовсталі, опікуватиметься бабуся

11 травня, 2022 середа
15:58
війна з Росією Аліса

Сьогодні, 11 травня, до тимчасового прихистку дівчинки у Запоріжжі, приїхав дядько Аліси, який відвезе її у безпеку, на захід України

Про це інформує у телеграм омбудсмен Людмила Денісова.

До чотирирічної Аліси приїде бабуся з Польщі, аби взяти опіку над дитиною, яка залишилась без батьків.

"Наразі Аліса разом з дядьком прямує до безпечного регіону на заході України. Найближчим часом очікується зустріч дівчинки з рідною бабусею, яка приїде з Польщі. Маленьку Алісу буде передано їй під опіку як дитину, яка в умовах воєнного стану залишилась без піклування батьків", – написала Людмила Денісова.

Нагадуємо, що маленьку Алісу відірвали від матері російські військові, які вивезли її у фільтраційний табір на окуповану територію.

"Закликаю міжнародні організації долучитися до визволення українців, які перебувають у полоні, задля поновлення права дітей на батьківське виховання, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні", – просить омбудсмен.

  • 7 травня під час евакуації з Азовсталі вивезли 4-річну дівчинку Алісу, а її маму забрали до ОРДЛО, у фільтраційний табір.
  • 9 травня стало відомо, що співробітниця Запорізької ОВА прихистила чотирирічну Алісу.

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Запоріжжя
ООН
Маріуполь
евакуація
Людмила Денісова
ОРДЛО
новини Запоріжжя
Азовсталь
воєнні злочини Росії
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