Чотирьом українським областям доручили посилити карантин
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила посилити карантин та контроль за дотриманням протиепідемічних норм у чотирьох областях
Про це повідомляє урядовий портал.
Зазначається, що Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям Державна комісія ТЕБ та НС доручила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм і збільшити ліжковий фонд.
Також регіонам доручили запровадити додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи COVID-19.
- Нагадаємо, з 23 жовтня Сумська область перейде до "червоної" карантинної зони.
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