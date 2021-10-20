Чотирьом українським областям доручили посилити карантин

Про це повідомляє урядовий портал.

Зазначається, що Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям Державна комісія ТЕБ та НС доручила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм і збільшити ліжковий фонд.

Також регіонам доручили запровадити додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи COVID-19.

Нагадаємо, з 23 жовтня Сумська область перейде до "червоної" карантинної зони.

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