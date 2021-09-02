ЧС-2020: Футболіста збірної України помилково "дискваліфікували" на матч з Францією

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українська асоціація футболу прибрала на своєму сайті Миколенка зі списку гравців, які перебували під загрозою дискваліфікації перед грою з Казахстаном (2:2). У цьому матчі українець отримав попередження, через яке мав би пропускати гру з Францією через "перебір" жовтих карток. Проте, з'ясувалося, що попередження виявилося для Миколенка першим у нинішньому відбірковому турнірі. У пасиві оборонця було вилучення у грі з Фінляндією (1:1), за яке він вже відбув покарання.

Таким чином, Віталій Миколенко зможе 4 вересня зіграти проти Франції у Києві у 5-му турі кваліфікації ЧС-2022.

А от Олександр Зінченко зустріч з чинними чемпіонами світу пропустить - попередження у матчі з Казахстаном виявилося для українського півзахисника у відборі другим.

Нагадаємо, 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу зіграла внічию проти Казахстану.

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