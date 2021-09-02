ЧС-2020: Футболіста збірної України помилково "дискваліфікували" на матч з Францією
Захисник збірної України Віталій Миколенко зможе зіграти проти Франції у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська асоціація футболу прибрала на своєму сайті Миколенка зі списку гравців, які перебували під загрозою дискваліфікації перед грою з Казахстаном (2:2). У цьому матчі українець отримав попередження, через яке мав би пропускати гру з Францією через "перебір" жовтих карток. Проте, з'ясувалося, що попередження виявилося для Миколенка першим у нинішньому відбірковому турнірі. У пасиві оборонця було вилучення у грі з Фінляндією (1:1), за яке він вже відбув покарання.
Таким чином, Віталій Миколенко зможе 4 вересня зіграти проти Франції у Києві у 5-му турі кваліфікації ЧС-2022.
А от Олександр Зінченко зустріч з чинними чемпіонами світу пропустить - попередження у матчі з Казахстаном виявилося для українського півзахисника у відборі другим.
-
Нагадаємо, 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу зіграла внічию проти Казахстану.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.14
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.11
- Актуальне
- Важливе